Данилов признался, когда ожидать новых решений СНБО по санкциям

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем следующем заседании рассмотрит вопрос введения санкций в отношении определенных физических или юридических лиц.

Об этом заявил на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается ситуации, связанной введением санкций относительно тех или иных физических или юридических лиц. На следующем заседании (СНБО – ред.) обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, надо поручение соответствующим органам", - сказал Данилов.

Он отметил, что в Украине есть пять органов, которые согласно законодательству подают предложения о введении или отмены санкций: СБУ, Кабмин, Верховная Рада, Нацбанк и президент Украины.

"На следующем заседании у нас обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это будет касаться, вы будете узнавать только после поведения заседания СНБО", - подчеркнул секретарь Совета.

Как сообщалось, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки Медведчука" Тараса Козака, а вместе с ним были заблокирован ряд принадлежащих ему телеканалов, в том числе и "112 Украина", NewsOne и ZiK.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

26 февраля СНБО расширил санкционный список. Под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Майдана. Тогда же СНБО поручил Кабмину в течение 2 месяцев разработать законопроект о выявлении украинцев с двойным гражданством.