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"Відгукніться, хвилююсь": таємниче зниклого Азарова шукають у мережі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Микола Азаров Новина оновлена 09 травня 2022, 18:14
Микола Азаров

Зникнення колишнього прем’єр-втікача з просторів інтернету викликало багато жартів серед українців

Колишній прем’єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров перестав вести свою сторінку у Фейсбук. Останній його пост датується 29 квітня.

Звернув увагу на зникнення із просторів мережі політика-втікача журналіст Євген Кузьменко.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Що трапилося з Миколою Яновичем Азаровим? 27 квітня (29-ред.) цей мощний старік нашльопав у ФБ аж 8 (!) постів — і все. З того часу його строгіє сєдіни щезли зі світового медіа-простору. Що таке, Миколо Яновичу? Захворіли? Бухаєте з Віктором Федоровичем? Поїхали у ДНР читати лекції? У складі спеціалізованого маркшейдерського батальйону РФ звільняєте Україну від неонацистів? Відгукніться, хвилююсь, ніде прочитати правду про злочини бендерівців", — пожартував український журналіст.

У коментарях під постом українці жартівливо гадають, куди ж подівся прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, що Микола Азаров з 2010 по 28 січня 2014 року був прем’єр-міністр України. Під час Євромайдану політик назвав учасників події у центрі Києва терористами та злочинцями. 28 січня 2014 року Азаров подав у відставку. Після цього втік з України до Австрії, а згодом із сім’єю переїхав до росії. З 3 червня 2014 року перебуває в розшуку СБУ.

Ще до вторгнення російської армії в Україну Микола Азаров осоромився в мережі, приписавши Україні ознаки фашизму.

Раніше повідомлялося, що експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Володимира Зеленського і заговорив про російсько-українську війну, чим викликав досить негативну реакцію колишніх співвітчизників.

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#Микола Азаров #Азаров
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