"Отзовитесь, волнуюсь": таинственно пропавшего Азарова ищут в сети

Исчезновение бывшего премьер-беглеца с просторов интернета вызвало много шуток среди украинцев

Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров перестал вести свою страницу в Фейсбук. Последний его пост датируется 29 апреля.

Обратил внимание на пропажу из просторов сети политика-беглеца журналист Евгений Кузьменко.

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"Что случилось с Николаем Яновичем Азаровым? 27 (29 — ред.) апреля этот мощный старик нашлёпал в ФБ аж 8 (!) постов — и все. С тех пор его "строгіє сєдіни щезли" из мирового медиа-пространства. Что такое, Николай Янович? Заболели? Бухаете с Виктором Федоровичем? Уехали в ДНР читать лекции? В составе специализированного маркшейдерского батальона рф освобождаете Украину от неонацистов? Отзовитесь, волнуюсь, негде прочесть правду о преступлениях бендеровцев", — отшутился украинский журналист.

В комментариях под постом украинцы шутливо гадают, куда же делся беглый премьер-министр Украины.

Напомним, что Николай Азаров с 2010 по 28 января 2014 был премьер-министр Украины. Во время Евромайдана политик назвал участников происшествия в центре Киева террористами и преступниками. 28 января 2014 Азаров подал в отставку. После этого убежал из Украины в Австрию, а позже с семьей переехал в россию. С 3 июня 2014 находится в розыске СБУ.

Еще до вторжения российской армии в Украину Николай Азаров оконфузился в сети, приписав Украине признаки фашизма.

Ранее сообщалось, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому и заговорил об русско-украинской войне, чем вызвал довольно негативную реакцию бывших соотечественников.