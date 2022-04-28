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"Може спадок?": у хатньої робітниці Медведчука знайшли величезну суму грошей

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Кадри з палацу Путіна під Києвом Новина оновлена 28 квітня 2022, 18:28
Кадри з палацу Путіна під Києвом

Гроші у жінки знайшли під час санкціонованого обшуку

Хатня робітниця проросійського політика Віктора Медведчука, якого СБУ затримала після втечі з-під домашнього арешту, зберігала вдома 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро. Очевидно, що ці кошти жінка заробила під час роботи на кума Путіна.

Про це у четвер, 28 квітня, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на власній сторінці у Facebook.

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За словами генпрокурора, у ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці Віктора Медведчука провели санкціонований обшук, під час якого у жінки вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро.

"І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", — написала Венедіктова.

Варто зазначити, що навіть не дивлячись на масштаби розкоші палацу, у якому Медведчук жив у Києві, такі заощадження його хатньої робітниці всеодно викликають багато запитань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Медведчук, який раніше очолював партію "ОПЗЖ", був затриманий неподалік українського кордону, який сподівався непомітно (і незаконно) перетнути. При цьому нардеп був одягнений у форму ЗСУ. Незабаром після цього президент Зеленський виступив із пропозицією використати політика-втікача при обміні полоненими з російською стороною. Провести обмін на військовополонених пропонував і сам Медведчук, який записав відеозвернення до російської влади. Однак спроби "виміняти" політика на захисників та мирних жителів Маріуполя не увінчалися успіхом.

Теги:
#Гроші #Працівники #Віктор Медведчук #Маєток
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