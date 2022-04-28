"Может наследство?": у домработницы Медведчука нашли огромную сумму денег

Деньги у женщины нашли во время санкционированного обыска

Домработница пророссийского политика Виктора Медведчука, которого СБУ задержала после побега из-под домашнего ареста, хранила дома 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Очевидно, что эти средства женщина заработала при работе на кума Путина.

Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

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По словам генпрокурора, в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) у домработницы Виктора Медведчука провели санкционированный обыск, в ходе которого у женщины изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро.

"И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопило, продала что-то, это жизнь. Да, она такая: корыстная, везучая, продуманная, современная домработница Медведчука", — написала Венедиктова.

Стоит отметить, что даже несмотря на масштабы роскоши дворца, в котором Медведчук жил в Киеве, такие сбережения его домработницы все равно вызывают многие вопросы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Медведчук, ранее возглавлявший партию "ОПЗЖ", был задержан недалеко от украинской границы, которую надеялся незаметно (и незаконно) пересечь. При этом нардеп был одет в форму ВСУ. Вскоре после этого президент Зеленский выступил с предложением использовать беглого политика при обмене пленными с российской стороной. Провести обмен на военнопленных предлагал и сам Медведчук, записавший видеообращение к российским властям. Однако попытки "выменять" политика на защитников и мирных жителей Мариуполя не увенчались успехом.