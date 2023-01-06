"Анекдот дня": беглец Азаров рассказал, почему не приезжает на Донбасс

Азаров рассмешил сеть очередным своим заявлением

Бывший премьер-министр Украины, сбежавший в россиию после Революции Достоинства, Николай Азаров рассказал почему не приезжает на оккупированный Донбасс. Экс-чиновник размечтался, что когда-то сможет туда попасть.

Так, на своей странице в Twitter Азаров ответил на вопрос, который, по его словам, ему приходится часто слышать, а именно почему он не приезжает на Донбасс. Он заявил, что с удовольствием бы туда попал, но пожаловался, что даже среди своих коллег прихлебателей путина он нежелательная персона и ему запретили там появляться. В тоже время беглец выразил уверенность, что когда-нибудь его поездка все-таки случится.

"Я бы с удовольствием. Но еще первые руководители Донбасса составили список людей, приезд которых нежелателен. И я в этом списке. Меня это, конечно же, огорчает…Наступит время, и я обязательно приеду туда", — говорит Азаров.

Стоит отметить, что такие откровения экс-премьера изрядно развеселили пользователей сети. Некоторые посчитали забавным, что даже среди своих он чужой, а другие посмеялись с самого его намерения приехать на Донбасс.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший премьер-беглец Азаров удивил "знанием" цен в Украине.

Также мы сообщали о том, что исчезновение бывшего премьер-беглеца с просторов интернета вызвало много шуток среди украинцев.