Мера, який пропонував співпрацювати з росіянами, знайшли мертвим

Чиновник загинув від кульового поранення у серці

Голову Кременецької ОТГ (Луганська область) Володимира Струка знайдено мертвим після того, як запропонував місцевим жителям співпрацювати з терористами т.зв. "ЛНР" та з окупаційними військами росії.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку радник голови МВС Антон Геращенко.

Він нагадав, що Струк з 2014 року є прихильником терористів, а останній тиждень зайняв проросійську позицію і почав агітувати місцевих депутатів до комунікацій з окупаційними силами.

1 березня його дружина повідомила, що того відвезли у невідомому напрямку люди у камуфляжній формі. Попередньо встановлено, що причиною загибелі стало кульове поранення у ділянку серця.

"Весь державний апарат України — СБУ, МВС, Прокуратура, суди 8 років нічого не змогли зробити з відвертим сепаратистом Струком! Тому що у нього було багато грошей. Швидше за все, за підтримки з РФ", — зазначив він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська розпочали вторгнення в Україну 24 лютого, але попри плани швидкого захоплення великих міст нашої країни, досягти цього противнику не вдалося.

Про те, як ситуація 2 березня, читайте у матеріалі "Телеграф": Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і в помсту прасують міста України.