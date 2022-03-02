Мэра, предлагавшего сотрудничать с россиянами, нашли мертвым

Чиновник погиб от пулевого ранения в сердце

Глава Кременецкой ОТГ (Луганская область) Владимир Струк найден мертвым после того, как предложил местным жителям сотрудничать с террористами т.н. "ЛНР" и с оккупационными войсками россии.

Об этом сообщил в своем Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко.

Он напомнил, что Струк с 2014 года является сторонником террористов, а в последнюю неделю занял пророссийскую позицию и начал агитировать местных депутатов к коммуникациям с оккупационными силами.

1 марта его жена сообщила, что того увезли в неизвестном направлении люди в камуфляжной форме. Предварительно установлено, что причиной гибели стало пулевое ранение в область сердца.

"Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, Прокуратура, суды 8 лет ничего не смогли сделать с откровенным сепаратистом Струком! Потому что у него было много денег. Скорее всего, при поддержке с РФ", — отметил он.

Напомним, российские оккупационные войска начали вторжение в Украину 24 февраля, но несмотря на планы по быстрому захвату крупных городов нашей страны, достичь этого противнику не удалось.

О том, как обстоит ситуация 2 марта, читайте в материале "Телеграф": Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины.