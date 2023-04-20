Дорогий експонат. Охороною пам’яток історії та культури України займеться екс-міністр Януковича?

Постать нового керівника настільки "нестандартна", що офіційно цей вибір навіть не афішують

Зміни у керівництві організації "Українське товариство охорони пам’яток історії та культури" (УТОПІК) у лютому 2023 року відбулося фактично непомітно для ЗМІ. Але це не означає, що на подію не варто зважати.

Справа в тому, що директором вищезгаданого товариства став екс-міністр культури часів президентства Віктора Януковича, скрипаль та екс-директор "Мистецького арсеналу" Михайло Кулиняк.

Вже у березні у Міністерстві культури та експертному середовищі питання даного призначення винесли на обговорення. Але по суті нічого не змінилося, більше того, в УТОПІК склалося якесь двовладдя.

Так, на офіційному сайті УТОПІК його головою, як і раніше, значиться кандидат історичних наук та заслужений працівник культури України Марія Бур’янова, обрана у 2016-му році.

Проте, згідно з даними аналітичної системи YouControl, головою УТОПІК є саме екс-міністр культури України у 2010-2012 роках Михайло Куліїняк.

Ймовірно, таким чином у суспільстві хочуть приховати факт скандального призначення нового громадського діяча, адже його неоднозначна репутація надто добре відома працівникам культури.

Від скрипаля до міністра

Мало чим примітний до свого призначення до Кабміну Азарова на той час 35-річний уродженець міста Дрогобича, Львівської області, Михайло Кулиняк, починав як музикант — скрипаль. Потім йому вдалося стати таким собі "менеджером від культури", що дозволило у 2004 році отримати посаду помічника заступника міністра Кабміну України. Вже через два роки він був заступником міністра культури та туризму у зв’язках із державними органами, яким пробув до 2008 року.

Ще через 2 роки, 2010-го, він сам став спершу міністром культури та спорту України, а після перейменування відомства просто головою Мінкульту. Як писали тоді ЗМІ, свою посаду він "заробив", будучи конферансьє на мітингах на підтримку Віктора Януковича.

Крім того, Михайло Кулиняк встиг побувати помічником народного депутата Сергія Льовочкіна, який за президентства Віктора Януковича очолював Адміністрацію президента України.

Скандали міністра культури

Під час перебування міністром Михайло Кулиняк потрапляв під пильну увагу ЗМІ порівняно рідко, але всі згадки мали корупційний "душок", як, наприклад, історія з орендою авто Volkswagen Phaeton за 2000 гривень на день. При цьому саме авто належало Національному академічному театру опери та балету імені Шевченка.

У 2012 році прізвище Михайла Кулиняка виринало у зв’язку зі скандалом навколо Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника "Печерська лавра". Заступник його директора – Влада Литовченко-Прокаєва звинуватила гендиректора лаври, раніше заступника Кулиняка, Вікторію Лісничу у тому, що та взяла у неї 50 тисяч доларів для самого міністра.

Щоправда, окрім скандальних заяв та історія особливого продовження не отримала.

Однак, окрім цього скандалу, журналісти змогли знайти у міністра не вказаний ним у декларації маєток в елітному котеджному містечку Авгур, що на 31 кілометрі Обухівської траси. Та й походження майже 1,3 млн. грн. доходу в декларації чиновника за 2011 рік були не цілком зрозумілі.

Зрештою, його 23-річна племінниця Оксана Гайдук стала головним редактором відомчого журналу Мінкульту "Українська культура".

Словом, звільнення Кулиняка після серії корупційних скандалів напередодні Нового 2013 нікого особливо не здивувала.

При цьому, як стверджувала "Українська правда", сам міністр користувався прихильністю президента Віктора Януковича, і навіть виступав за своєю першою професією – скрипаля, на організованих главою держави святах для "своїх".

Янукович цінував Кулиняка насамперед як музиканта

У розпал Майдану, у лютому 2014 року, Кулиняка призначили гендиректором Національного палацу "Україна", звідки його потім "попросили" того ж 2014 року в рамках закону про люстрацію.

Після цього про колишнього міністра надовго забули.

Заробляв на будівельному ринку?

Згадали про Михайла Кулиняка, коли у 2018-му році спалахнули пристрасті навколо так званого Десятинного монастиря у Києві.

Журналісти швидко з’ясували, що землю для його незаконного будівництва "вилучили" у Національного музею історії України.

Музей підпорядковувався Міністерству культури і оскільки будівництво йшло за часів каденції Михайла Кулиняка, то претензій не пред’являв. Але сам монастир за документами був оформлений майже як кіоск – у вигляді малої архітектурної форми.

Чим у цей час займався сам міністр — достеменно невідомо, адже навіть комерційні структури, які йому належать, сьогодні або банкрути, або фактичної діяльності не ведуть.

Наприклад, ТОВ "Віп-Енерго", в якій екс-міністру належать 25%, судячи з відкритих даних, останній раз звітувала про діяльність ще за 2007 рік, тому в лютому 2008 року була позбавлена свідоцтва платника ПДВ, але так та не ліквідовано.

Не виключено, що міністр "підробляв" на ринку будівництва. У всякому разі, за даними Bihus.Info, коли спалахнув скандал навколо елітного столичного житлового комплексу Taryan Towers, виявилося, що його ініціатор, якась Олена Сердюк, володіє фірмами, які мали спільні контактні дані з фірмами самого Михайла Кулиняка.

Ще цікавіше те, що заяву про незаконність будівництва Сердюк подала як голова ГО "Київська міська організація Українське товариство охорони пам’яток історії та культури". Організація Сердюк не була частиною УТОПІКу, а просто скористалася її "брендом".

Тим більше дивно, що через 5 років Михайло Кулиняк став головою саме УТОПІКу, чиїм ім’ям прикривався його можливий зв’язок з Оленою Сердюк. Але "цікавість до культури" та роботи в держсекторі у екс-міністра наново проявилися ще 2021-го року, коли він ледь не переміг у конкурсі на директора "Мистецького арсеналу".

До речі, 2020-го року екс-міністр у листопаді-грудні отримав на своє ім’я 9 відкритих виконавчих проваджень за порушення правил дорожнього руху, які, правда, всі були закриті.

Додаткову пікантність у діяльності Михайла Кулиняка на посаді голови УТОПІК надає той факт, що організацію підозрюють у самовільному захопленні землі на ділянці в селі Пирогів Голосіївського району Києва.

Як стверджує директор Національного музею народної архітектури та побуту України, УТОПІК самовільно зайняла частину земельної ділянки для свого реставраційного виробничого управління та звела на ній будівлі.

Щоправда у розслідуванні поки що стоїть пауза, але екс-міністру явно доведеться взяти участь у чергових судових справах.

Загалом в Україні все частіше спалахують скандали, пов’язані із поверненням на держслужбу чи держкомпанії одіозних чиновників часів Віктора Януковича чи їхніх близьких родичів.