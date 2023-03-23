Десятки мільйонів на вітер: як грабували титанову галузь за Дмитра Сенніченко

Усього одна угода 2020 року могла збагатити махінаторів на десятки мільйонів гривень

У середу, 22 березня, стало відомо про підозру, яку пред’явила НАБУ та САП Дмитро Сенніченко, який за час керівництва Фондом держмайна України у 2019-2021 роках через розкрадання в титановій та хімічній галузях позбавив держбюджет понад 0,5 млрд грн. Екс-чиновник створив цілу ОЗУ з числа керівництва Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), яка займається видобутком та переробкою титанової сировини.

"Телеграф" ще 2021 року не раз писав про махінації тоді ще чинного голови ФДМУ, зокрема, про зірвану ним приватизацію ОГХК, на якій держава втратила десятки мільйонів гривень лише на одній угоді.

Так сталося, наприклад, у ході реалізації угоди з компанією із Сінгапуру Immco Trade Pte. Ltd восени-взимку 2020 року, коли держава по суті тричі обдурили.

Як обдурити державу тричі: історія однієї угоди

29 жовтня 2020 року Об’єднана гірничо-хімічна компанія та Immco Trade Pte. Ltd уклали договір про постачання 5700 тонн рутилового концентрату на умовах самовивезення.

Здавалося б, звичайна операція, але в сумі договору вже було закладено збиток для держави, адже ціна тонни концентрату в угоді вказувалася 1070 доларів, а на світовому ринку він коштував близько 1200 доларів. Підсумок – держкомпанія отримала на 741 тис. доларів менше, ніж потрібно, що за тодішнього курсу долара в 28,3 грн склало майже 21 млн гривень.

Втім, це лише початок прискорення доставки концентрату, сінгапурська компанія змінила умови транспортування. Весь концентрат просто зсипали в залізничні вагони і відправили в порт на суховантаж, що очікував. Бізнесмени хотіли якнайшвидше завантажити товар на судно і відправити його з порту, адже "зайвий" простий обійшовся б їм у десятки тисяч доларів.

Так виглядає рутиловий концентр

Щоб пересипати концентрат у вагони, його витягали з м’яких контейнерів типу "біг-бег", а простіше — мішків з поліпропілену, і насипали у вагони. У результаті ОГХК втратила масу контейнерів і зазнала збитків на суму понад 1 млн грн – стільки коштувала тара, зіпсована під час вантажних робіт.

Але апофеозом стало виконання умов угоди – згідно з нею оплата за поставлений Immco Trade Pte. Ltd товар мала здійснюватися не пізніше 30 діб після дати відправлення його залізничним транспортом. Насправді ж до крайньої дати оплати – 13 січня, було виплачено лише 434 тис. доларів із 6 млн 99 тис. доларів за всю партію в 5700 тонн. Тобто на той момент держава не отримала 160,3 млн. грн.

В результаті 13 січня в ОГХК пройшли обшуки і не відправлений за кордон рутиловий концентрат було заарештовано. Втручання силовиків призвело практично до дива.

Рутиловий концентрат повернули, але осад залишився

Вже 29 січня 2021 року Дзержинський районний суд Кривого Рогу ухвалив віддати весь рутил покупцеві, як повідомляє YouControl.

ціна в 1070 доларів за тонну концентрату, виявляється, є найвищою під час продажу в біг-бегах;

31 грудня 2020 року умови поставки були змінені, і її оплата мала здійснюватися після завантаження всієї партії на морське судно для подальшого її відправлення покупцю в Японію, тобто 434 тис. доларів, таки оплачені Immco Trade Pte. Ltd, були просто авансом, до того ж необов’язковим;

13 січня 2021 року (саме в день обшуку в ОГХК) японський покупець нібито підготував платіж на 6 млн дол. за концентрат, що купується (який збіг, а якби обшуку не трапилося?) і переказав гроші 19 січня.

В результаті заарештований на той час рутиловий концентрат було повернуто покупцеві, проте слідство не заспокоїлося і справа про розкрадання керівництвом ОГХК при цій угоді продовжувала розслідуватися і на початку 2022 року. Правда, оскільки почалася війна з Росії, доля цього слідства поки неясна.

Цікаво, що при цьому сінгапурська Immco Trade Pte. Ltd неодноразово згадувалася як частина бізнес-групи бізнесмена з Дніпра Віталія Кучука, який став одним з основних покупців продукції ОГХК, після того, як ФДМУ очолив Дмитро Сенніченко.

Але що скандальніше, ЗМІ не раз викривали сінгапурську компанію у зв’язках з колишнім головним гравцем титанової галузі України Дмитром Фірташем, який сьомий рік чекає екстрадиції з Австрії до США. Щоправда, останнє Immco Trade Pte. Ltd повністю відкидає.

Дмитро Фірташ

Пересічна зовні угода призвела, за версією слідства, до збитків для держави приблизно на 22 млн. гривень через псування тари та заниження цін на концентрат. А оплата товару відбулася і тільки після його арешту, тобто, збитки могли бути значно більше.

З урахуванням цієї та інших угод, за якими не проводили слідство, збитки для ОГХК та держави від дій Сенніченка може виявитися значно більшими за ті 118 млн грн, які йому інкримінують НАБУ та САП. (Ще 390 млн грн держава втратила на махінаціях керівництва Одеського припортового заводу, в причетності до яких підозрюють екс-главу ФДМУ. Усього — понад 500 млн збитків.)

Судячи з останніх подій, держава нарешті почала розуміти цінність титанової галузі для України та її обороноздатності, при тому, що її раніше багато в чому контролювали росіяни.