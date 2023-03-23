Десятки миллионов на ветер: как грабили титановую отрасль при Дмитрии Сенниченко

Всего одна сделка 2020 года могла обогатить махинаторов на десятки миллионов гривен

В среду, 22 марта, стало известно о подозрении, предъявленном НАБУ и САП Дмитрию Сенниченко, который за время руководства Фондом госимущества Украины в 2019-2021 годах из-за хищений в титановой и химической отраслях лишил госбюджет более 0,5 млрд грн. Экс-чиновник создал целую ОПГ из числа руководства Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании (ОГХК), занимающейся добычей и переработкой титанового сырья.

"Телеграф" еще в 2021 году не раз писал о махинациях тогда еще действующего главы ФГИУ, в частности, о сорванной им приватизации ОГХК, на которой государство потеряло десятки миллионов гривен только на одной сделке.

Так произошло, например, в ходе реализации сделки с компанией из Сингапура Immco Trade Pte. Ltd осенью-зимой 2020 года, когда государство, по сути, трижды обманули.

Как обмануть государство трижды: история одной сделки

29 октября 2020 года Объединенная горно-химическая компания и Immco Trade Pte. Ltd заключили договор о поставке 5700 тонн рутилового концентрата на условиях самовывоза.

Казалось бы, рядовая операция, но в сумме договора уже был заложен убыток для государства, ведь цена тонны концентрата в сделке указывалась 1070 долларов, а на мировом рынке он стоил порядка 1200 долларов. Итог – госкомпания получила на 741 тыс. долларов меньше положенного, что при тогдашнем курсе доллара в 28,3 грн составило почти 21 млн гривен.

Впрочем, это только начало, чтобы ускорить доставку концентрата, сингапурская компания изменила условия транспортировки. Весь концентрат просто ссыпали в железнодорожные вагоны и отправили в порт на ожидавший сухогруз. Бизнесмены хотели побыстрее погрузить товар на судно и отправить его из порта, ведь "лишний" простой обошелся бы им в десятки тысяч долларов.

Так выглядит рутиловый концентра

Чтобы пересыпать концентрат в вагоны, его извлекали из мягких контейнеров типа "биг-бэг", а говоря проще — мешков из полипропилена, и насыпали в вагоны. В итоге ОГХК лишилась массы контейнеров и понесла ущерб на сумму более 1 млн грн – столько стоила тара, испорченная в ходе погрузочных работ.

Но апофеозом стало выполнение условий сделки – согласно ей, оплата за поставленный Immco Trade Pte. Ltd товар должна была осуществляться не позднее 30 суток после даты отправки его железнодорожным транспортом. На деле же к крайней дате оплаты – 13 января, были выплачены всего 434 тыс. долларов из 6 млн 99 тыс. долларов за всю партию в 5700 тонн. То есть на тот момент государство не получило 160,3 млн грн.

В результате, 13 января в ОГХК прошли обыски и не отправленный за границу рутиловый концентрат был арестован. Вмешательство силовиков привело практически к чуду.

Рутиловый концентрат вернули, но осадок остался

Уже 29 января 2021 года Дзержинский районный суд Кривого Рога постановил отдать весь рутил покупателю, как сообщает YouControl поскольку:

цена в 1070 долларов за тонну концентрата, оказывается, является самой высокой при продаже в биг-бэгах;

31 декабря 2020 года условия поставки были изменены, и ее оплата должна была производиться после загрузки всей партии на морское судно для дальнейшей ее отправки покупателю в Японию, то есть, 434 тыс. долларов, все-таки оплаченные Immco Trade Pte. Ltd, были просто авансом, к тому же необязательным;

13 января 2021 года (именно в день обыска в ОГХК) японский покупатель якобы подготовил платеж на 6 млн долл. за покупаемый концентрат (какое совпадение, а если бы обыска не случилось?) и перевел деньги 19 января.

В результате арестованный к тому времени рутиловый концентрат был возвращен покупателю, однако следствие не успокоилось и дело о предполагаемом хищении руководством ОГХК при этой сделке продолжало расследоваться и в начале 2022 года. Правда, поскольку началась война с рф, судьба данного следствия пока неясна.

Любопытно, что при этом сингапурская Immco Trade Pte. Ltd не раз упоминалась как часть бизнес-группы бизнесмена из Днепра Виталия Кучука, ставшего одним из основных покупателей продукции ОГХК, после того как ФГИУ возглавил Дмитрий Сенниченко.

Но что более скандально, СМИ не раз уличали сингапурскую компанию в связях с бывшим главным игроком титановой отрасли Украины Дмитрием Фирташем, седьмой год ожидающим экстрадиции из Австрии в США. Правда, последнее Immco Trade Pte. Ltd полностью отвергает.

Дмитрий Фирташ

Рядовая внешне сделка привела, по версии следствия, к убыткам для государства примерно на 22 млн гривен из-за порчи тары и занижения цен на концентрат. А оплата товара состоялась и вовсе только после его ареста, т.е., ущерб мог быть куда больше.

С учетом этой и других сделок, по которым не проводили следствие, убыток для ОГХК и государства от действий Сенниченко может оказаться значительно больше тех 118 млн грн, которые ему инкриминируют НАБУ и САП. (Еще 390 млн грн государство потеряло на махинациях руководства Одесского припортового завода, в причастности к которым подозревают экс-главу ФГИУ. Итого — более 500 млн убытка.)

Судя по последним событиям, государство наконец-то начало понимать ценность титановой отрасли для Украины и ее обороноспособности, при том, что ранее ее во многом контролировали россияне.