Дорогой экспонат. Охраной памятников истории и культуры Украины займется экс-министр Януковича?

Фигура нового руководителя настолько нестандартна, что официально этот выбор даже не афишируют

Изменения в руководстве организации "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" (УТОПИК) в феврале 2023 года прошло фактически незаметно для СМИ. Но это не означает, что на событие не стоит обращать внимание.

Все дело в том, что директором вышеупомянутого общества стал экс-министр культуры времен президентства Виктора Януковича, скрипач и экс-директор "Мыстецького арсенала" Михаил Кулиняк.

Уже в марте в Министерстве культуры и экспертной среде вопрос данного назначения подняли на обсуждение,. Но в сущности ничего не изменилось, более того, в УТОПИК сложилось некое двоевластие.

Так, на официальном сайте УТОПИК его главой по-прежнему значится кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры Украины Мария Бурьянова, избранная в 2016-м году.

Однако, согласно данным аналитической системы YouControl, главой УТОПИК является именно экс-министр культуры Украины в 2010-2012 годах Михаил Кулииняк.

Вероятно, таким образом в обществе хотят скрыть факт скандального назначения нового общественного деятеля, ведь его неоднозначная репутация слишком хорошо известна работникам культуры.

От скрипача до министра

Мало чем примечательный до своего назначения в кабмин Азарова 35-летний уроженец города Дрогобыча, Львовской области, Михаил Кулиняк, начинал как музыкант — скрипач. Затем ему удалось стать эдаким "менеджером от культуры", что позволило в 2004 году получить должность помощника замминистра Кабмина Украины. Уже спустя два года он был заместителем министра культуры и туризма по связям с государственными органами, которым пробыл до 2008 года.

Еще спустя 2 года, в 2010-м, он сам стал сперва министром культуры и спорта Украины, а после переименования ведомства, просто главой Минкульта. Как писали тогда СМИ, свою должность он "заработал", будучи конферансье на митингах в поддержку Виктора Януковича.

Кроме того, Михаил Кулиняк успел побывать помощником народного депутата Сергея Левочкина, в бытность президентом Виктора Януковича возглавлявшего Администрацию президента Украины.

Скандалы министра культуры

В бытность министром Михаил Кулиняк попадал под пристальное внимание СМИ сравнительно редко, но они имели коррупционный "душок", как например история с арендой авто Volkswagen Phaeton за 2000 гривен в день. При этом само авто принадлежало Национальному академическому театру оперы и балета имени Шевченко.

В 2012 году фамилия Михаила Кулиняка всплывала в связи со скандалом вокруг Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника "Печерская лавра". Заместитель его директора – Влада Литовченко-Прокаева обвинила гендиректора лавры, ранее зама Кулиняка, Викторию Лесничую в том, что та взяла у нее 50 тысяч долларов для самого министра.

Правда, кроме самих скандальных заявлений та история особого продолжения не получила.

Однако, помимо этого скандала, журналисты смогли найти у министра не указанный им в декларации особняк в элитном коттеджном городке Авгур, что на 31 километре Обуховской трассы. Да и происхождение почти 1,3 млн грн. дохода в декларации чиновника за 2011-й год были не вполне понятны.

Наконец, его 23-летняя племянница Оксана Гайдук стала главным редактором ведомственного журнала Минкульта "Украинская культура".

Словом, увольнение Кулиняка после серии коррупционных скандалов накануне Нового 2013-го года никого особо не удивила.

При этом, как утверждала "Украинская правда", сам министр пользовался благоволением президента Виктора Януковича, и даже выступал по своей первой профессии – скрипача, на организуемых главой государства праздниках для "своих".

Янукович ценил Кулиняка прежде всего как музыканта

В разгар Майдана, в феврале 2014 года, Кулиняка назначили гендиректором Национального дворца "Украина", откуда его затем "попросили" в том же 2014-м году в рамках закона о люстрации.

После этого о бывшем министре на долгое время забыли.

Зарабатывал на строительном рынке?

Вспомнили о Михаиле Кулиняке когда в 2018-м году вспыхнули страсти вокруг так называемого Десятинного монастыря в Киеве.

Журналисты быстро выяснили, что землю для его незаконного строительства "изъяли" у Национального музея истории Украины.

Музей подчинялся Министерству культуры и, поскольку строительство шло во времена каденции Михаила Кулиняка, претензий не предъявлял. Но вот сам монастырь по документам был оформлен почти как киоск – в виде малой архитектурной формы.

Чем в это время занимался сам министр — доподлинно неизвестно, ведь даже принадлежащие ему коммерческие структуры, сегодня либо банкроты, либо фактической деятельности не ведут.

К примеру, ООО "Вип-Энерго", в которой экс-министру принадлежат 25% судя по открытым данным, последний раз отчитывалась о деятельности еще за 2007-й год, поэтому в феврале 2008-го года была лишена свидетельства плательщика НДС, но так и не ликвидировано.

Не исключено, что министр "подрабатывал" на рынке строительства. Во всяком случае по данным Bihus.Info, когда вспыхнул скандал вокруг элитного столичного жилого комплекса Taryan Towers, оказалось, что его инициатор, некая Елена Сердюк, владеет фирмами, имевшими общие контактные данные с фирмами самого Михаила Кулиняка.

Еще интереснее, что заявление о незаконности строительства Сердюк подала как глава ОО "Киевская городская организация Украинское общество охраны памятников истории и культуры". Организация Сердюк не была частью УТОПИК, а просто воспользовалось ее "брендом".

Тем более удивительно, что спустя 5 лет Михаил Кулиняк стал главой именно УТОПИК, чьим именем прикрывалась его возможная связь Елена Сердюк. Но вообще же "интерес к культуре" и работе в госсекторе у экс-министра заново проявился еще в 2021-м году, когда он едва не победил в конкурсе на директора "Мистецького арсенала".

Кстати, в 2020-м году экс-министр в ноябре-декабре получил на свое имя 9 открытых исполнительных производств за нарушения правил дорожного движения, которые правда все были закрыты.

Дополнительной пикантности в деятельности Михаила Кулиняка на посту главы УТОПИК придает тот факт, что организацию как раз подозревают в самовольном захвате земли на участке в селе Пирогов Голосеевского района Киева.

Как утверждает директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины, УТОПИК самовольно заняла часть земельного участка для своего реставрационного производственного управления и возвела на ней здания.

Правда в расследовании пока стоит пауза, но министру явно придется принять участие в очередных судебных делах.

В целом в Украине все чаще вспыхивают скандалы, связанные с возвратом на госслужбу или госкомпании одиозных чиновников времен Виктора Януковича или их близких родственников.