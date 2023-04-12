Спартак Суббота и другие самозванцы: Доктор Пи оперировал без диплома, а журналист Spiegel выдумывал факты и героев

Фейковые репутации создаются ради денег и славы, но рано или поздно наступает расплата

Украинское медиапространство продолжают сотрясать репутационные скандалы с "раскрученными" персонами. Сперва в декабре 2022 года популярного украинского писателя бурятского происхождения Доржа Бату обвинили в том, что он фальсифицировал факты своей биографии о работе в NASA, что стоило ему разорванного контакта с издателем.

А теперь героем резонансного журналистского расследования стал звездный "психотерапевт" Спартак Суббота. Его обвиняют в медицинской практике без соответствующей аккредитации, грубом нарушении профессиональной этики, фальсификации научных работ и других серьезных прегрешениях.

Пока кипят страсти, "Телеграф" собрал факты о том, какие еще громкие репутации были построены на, мягко говоря, непроверенных сведениях.

Доктор Пи или доктор смерть?

Когда-то Андрей Слюсарчук показывал чудеса в прямых эфирах

Это не первый случай в Украине, когда медийную персону с "учеными степенями" обвиняют в самозванстве. В 2006-2011 годах Андрей Слюсарчук, которого в СМИ называли "Доктором Пи", показывал чудеса в прямых эфирах ведущих каналов. Он обыгрывал в шахматы компьютерную программу, причем "вслепую", не глядя на доску, и воспроизводил по памяти большие объемы данных, в том знаки числа π после запятой (их порядка 100 триллионов) – откуда и возникло прозвище.

Был вхож во власть: Слюсарчука принимал сам президент Виктор Ющенко, ему покровительствовали министры и народные депутаты. Биография "Доктора Пи" была такой же фантастической, как и карьерный взлет.

Якобы он кочевал с ромами, где обучился гипнозу, в москве его опекал сам "кремлевский врач" Евгений Чазов, лечивший всю верхушку СССР. В росии Слюсарчук получил три высших образования и якобы занимался какими-то секретными разработками. Вернувшись на родину, проводил операции на мозге – его профессорская степень по нейрохирургии была официально подтверждена в Украине.

Когда один из пациентов "Доктора Пи" умер во время трепанации черепа, после медийного триумфа пошла волна медийных разоблачений. Слюсарчука обвиняли в подделке документов об образовании и прочих фальсификациях. Мол, все его выступления на ТВ – просто умелая постановка, а на деле он безумец и мошенник. В феврале 2014 года суд признал обвиняемого виновным в пяти эпизодах незаконной лечебной деятельности и двух эпизодах убийства по неосторожности. Через два года Слюсарчук вышел на свободу.

Как пишут СМИ, сейчас "Доктор Пи" живет под Киевом и… продолжает практиковать. И якобы даже оперировать.

Самый честный журналист

За фейковые репортажи Клаас Релотиус получал журналистские премии

Не секрет, что сами журналисты тоже могут лгать, да еще как. Самый яркий пример – сотрудник авторитетного немецкого журнала Spiegel Клаас Релотиус, получивший множество профессиональных наград (в том числе был признан журналистом года-2014 по версии CNN). Как оказалось, семь лет он водил за нос как своих читателей, так и руководство изданий, где публиковал свои фейковые репортажи.

Причем многие из этих материалов были потом перепечатаны крупными германскими газетами и изданиями.

Звезда Релотиуса закатилась в декабре 2018 года – после того, как другой сотрудник Spiegel, испанец по происхождению Хуан Морено, решил проверить ряд фактов из скандальной статьи Релотиуса о проблемах на границе Мексики и США, которые показались ему подозрительными. Как выяснилось, ни один из источников, на которых ссылался Релотиус, никогда не встречался с журналистом, а все факты и комментарии были выдуманы им самим.

Разбирательство показало, что Spiegel опубликовал как минимум четырнадцать статей, "высосанных из пальца". И хотя издание пыталось замять скандал, "самого честного журналиста Германии" пришлось уволить. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Серийный лжец покаялся

Писатель Стефан Бургуан запутался в собственной лжи

Чтобы годами лгать, поддерживая каждой новой ложью свою репутацию, нужно рано или поздно самому поверить в нее. Иначе могут сдать нервы, как у французского писателя в стиле True Crime (документальные книги о реальных преступлениях), специалиста по серийным убийцам Стефана Бургуана.

Автор 34 книг о маньяках, которые продались миллионными тиражами, а также ряда телепередач и документальных фильмов, в числе прочего уверял, что проходил стажировку в учебном центре ФБР (вообще-то в Квантико не допускают учиться иностранных граждан), взял интервью у одного из самых знаменитых убийц Америки Чарли Мэнсона, участвовал в полицейских расследованиях и даже играл семь лет за французский футбольный клуб Red Star.

Но потом в 2019 году несколько читателей его книг обратили внимание на то, что Бургуан воровал целыми страницами у Джона Дугласа — знаменитого агента ФБР, который первым начал составлять психологические профили серийных убийц. (На основе его книги режиссер "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер снял популярный сериал "Охотник за разумом".) А в своих выступлениях нередко путался в датах и фактах из собственных книжек. Любопытно, что сам Бургуан испытал облегчение, когда покаялся перед журналистами.

"Я полностью признаю свои ошибки, мне стыдно лгать, скрывать. Да, я мифоман", — заявил Бургуан корреспонденту Le Parisien и, посоветовавшись с адвокатом, засел писать свою настоящую автобиографию. Интересно, она тоже станет бестселлером?

Сколько веревочке не виться

Жан-Клод Роман почти двадцать лет изображал кипучую деятельность

Одним из героев Бургуана стал его соотечественник Жан-Клод Роман, мошенник и массовый убийца, точно также построивший свою жизнь на лжи, но с куда более трагическими последствиями.

Для начала, вылетев со второго курса медицинского университета, он девять лет продолжал симулировать учебу – иногда он там даже появлялся, тщательно выбирая время, чтобы не встретиться с бывшими однокашниками. Его жена Флоранс, с которой он познакомился на первом курсе, даже помогала ему готовится к экзаменам.

Потом ему каким-то образом удалось убедить окружающих, что он получил работу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и занимается разработкой инновационных лекарств от рака. Он уговорил знакомых и близких сделать инвестиции в эти проекты на сумму, по разным оценкам, до 300 тыс до 2,5 млн франков. Так Роман безбедно прожил еще девять лет, время от времени отправляясь в служебные командировки.

В это время он жил в отеле при аэропорте, где внимательно читал медицинские журналы и путеводители по городам, куда он якобы отправлялся на конференции ВОЗ и встречи с влиятельными партнерами. Но финал рано или поздно должен был наступить. Обманутые инвесторы все чаще задавали неприятные вопросы, и в январе 1993 году у Романа не выдержали нервы.

Он убил свою жену, двух детей и родителей, принял смертельную, как он думал, дозу лекарств и поджег свой дом. Но соседи вовремя заметили огонь, и убийцу удалось спасти. На данный момент он отбывает пожизненное заключение.

Напомним, что в сети высмеяли новый фейк рф о биолабораториях в Украине.