Самые странные приложения для смартфона: пьем виртуальное пиво, примеряем татуировки и охотимся за привидениями (видео)

Даже самые нелепые приложения помогут успокоить нервы в стрессовой ситуации

Современный человек проводит в своем смарфтоне столько времени, что появилось даже приложение, позволяющее узнать, сколько именно. Приложения существуют на все случаи жизни, даже самые неожиданные. Например, в столице Бразилии Рио-де-Жанейро разработано приложение Fogo Cruzado, где в режиме реального времени на карте города отображаются уличные перестрелки – для Рио это обычное дело. Есть приложения, чтобы постучать по дереву, узнать калорийность еды по фото и даже пообщаться со своим котом. "Телеграф" нашел самые странные "апликухи" для Андроида и не без удовольствия протестировал.

Успокаиваем нервы с Useless Button

"Бесполезная кнопка" – однозначный рекордсмен в плане бессмысленности приложения от компании-разработчика Riccardo Camattari, создавшей популярные секундомеры для дисплея смартфона.

Та самая красная кнопка

Вы просто нажимаете красную кнопку посреди экрана, после чего раздается характерное клацанье, а на счетчике отображается количество нажатий. Счетчик при желании можно спрятать или обнулить. Также в настройках можно поменять фон, а функция Vibration Button дает эффект вибрации – по экрану расходится "волна".

Смысл всех этих манипуляций так и остался для "Телеграфа" полной загадкой. Но если представить себе, что это та самая красная кнопка, а ракеты полетят на москву, то в стрессовой ситуации такое приложение прекрасное успокаивает нервы. Кстати, в настройках можно найти более полезные приложения Riccardo Camattari, в том числе секундомеры и часы-заставки для дисплея.

Пиво Симулятор – iBeer. Готовимся к пятнице

Еще одно приложение, которое озадачивает своим функционалом – симулятор стакана с пивом. В настройках выбираете количество пузырьков в стакане, а также их скорость. Кроме того, можно включить функцию "отрыжки", когда стакан опустеет. Далее вы запускаете работу приложения, и виртуальное пиво "наливается" в ваш стакан на дисплее смартфона сообразно настройкам. Затем вы наклоняете смартфон и шумно "отпиваете" глоток (звук можно отключить, например, если вы в офисе), а в финале – не менее шумно отрыгиваете. Как говорится, приятного аппетита, но его может испортить обязательная реклама между "порциями".

Преобразуем голос "Преобразователем голоса"

Еще одно довольно бессмысленное, но забавное приложение. Вы записываете свой голос, а затем искажаете его за счет предложенных в меню эффектов.

С вами говорит Большой робот

Мой персональный топ – зоологические функции "Поющие бурундуки", когда запись проигрывается на более высокой скорости, что создает комический эффект, но чтобы разобрать слова, нужна хорошая дикция и четкость произношения. А также "Утка", когда запись проигрывается действительно "крякающим" голосом. И, конечно же, кнопка "Задом наперед".

К слову, по-настоящему странно ваши слова прозвучат даже не голосом "Большого Робота" или "Полтергейста", а когда фразу, записанную задом наперед, вы проигрываете при помощи функции "Задом наперед".

Примеряем татуировку с INKHUNTER

Не совсем бесполезное приложение, которое позволяет понять, как на вашем теле будет смотреться та или иная татуировка. Согласитесь, украсить тебя красивым рисунком– не только болезненный процесс, но еще и бесповоротный. При помощи технологии дополненной реальности (Augmented Reality, AR) можно узнать, как тату будет смотреться на вашей коже.

В программе предусмотрен набор эскизов татуировок на любой вкус, также можно загрузить собственные изображения. После того, как вы выбрали рисунок, нужно пометить участок кожи, который вы планируете "забить", смайликом – вся эта процедура подробно прописана в превью на видео. Следите за тем, чтобы "глаза" нарисованного смайлика находились на одном уровне с кончиками "рта" (у меня, например, с первого раза не получилось), тогда вы сможете "поймать" рисунок камерой.

Рисунок для татуировки, который я выбрал ...и конечный результат, сгенерированный приложением.

Главное неудобство INKHUNTER – без нужной сноровки не так и просто "примерить" на себе рисунок, нужна помощь друга или придется воспользоваться зеркалом.

Охотимся за привидениями с Ghost Radar Classic

Это приложение для отслеживания паранормальной активности позволяет засечь, где в вашем доме притаились призраки, духи и прочая нечисть. Его огромный минус – засилье рекламы, которую невозможно отключить. Чтобы запустить Ghost Radar Classic, сперва нужно посмотреть два длинные ролика. Кроме того, реклама постоянно перебивает работу приложения.

Конечно же, это просто шутка, но я все равно просканировал комнату – буквально каждый угол. Как вы можете увидеть на ролике, во время записи эксперимента ни один призрак не был зафиксирован. Но как только я выключил камеру, приложение оповестило меня о том, что в комнате появилось приведение.

Когда я выключил камеру и снова запустил приложение Ghost Radar Classic зафиксировал паранормальную активность

Просканировав комнату еще раз, я определил, что паранормальная активность наблюдается в районе телевизора. Что совсем не удивило – где еще прятаться нечистой силе? Там ей самое место. Но заставил задуматься тот факт, что привидение активизировалось сразу после того, как я выключил камеру. Получается, приложение в самом деле работает?

Ранее "Телеграф" тестировал нейросети, позволяющие обучаться, рисовать, сочинять музыку, генерировать фото и многое другое.