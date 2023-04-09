Названы лучшие Android-смартфоны марта 2023 года по соотношению цена-мощность

Максимальную мощь за минимум денег можно получить от Nubia Red Magic 8 Pro+

Разработчики китайского бенчмарка AnTuTu продолжают радовать своих соотечественников (а также жителей других стран) публикациями ежемесячных рейтингов смартфонов и, очевидно, "поднимая" на этом немалые суммы от производителей (или хотя бы получая при этом бесплатно гаджеты для обзора).

В этот раз сотрудники бенчмарка опубликовали список Android-смартфонов, лучших по соотношению цены и производительности. Устройства оценивались по мощности, которую они предлагают за свою стоимость.

В категории до 290 долларов лучшим вложением средств авторы AnTuTu считают Redmi Note 11T Pro на базе процессора MediaTek Dimensity 8100. Также особого внимания заслуживают OnePlus Ace Racing Edition (MediaTek Dimensity 8100) и новенький Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2).

При выборе устройств по цене до $435 оптимальными вариантами называются OnePlus Ace 2V (MediaTek Dimensity 9000), Lenovo Legion Y70 (Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1) и Redmi K60 (Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1).

Классом выше и с ценником до $580 лидируют Redmi K60 Pro, iQOO 11 и OnePlus 11 — все три смартфона оснащаются топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

При бюджете до $726 лучшим выбором за свои деньги в AnTuTu называют OPPO Find X6, iQOO 11 Pro и Xiaomi 13 Pro. И опять вся троица работает на базе Snapdragon 8 Gen 2.

При неограниченном бюджете максимальную мощь за минимум денег можно получить от Nubia Red Magic 8 Pro+. Хорошим выбором называют также Honor Magic5 Pro и OPPO Find X6 Pro. Как в двух предыдущих категориях, это трио оснащается флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2.

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