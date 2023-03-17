Не время экономить: названы лучшие Android-смартфоны в пяти ценовых категориях

Рейтинг лучших смартфонов на Android на середину марта

Пока украинские пользователи решают, как лучше "зацепиться за сеть", опытные китайцы исследуют главные характеристики гаджетов, чтобы составить мнение о потенциальных смартфонах, которые появляются на рынке.

Очередной подобный рейтинг опубликовал бенчмарк AnTuTu.

В этот раз китайцы оценили Android-смартфоны по соотношению цена/производительность. Для наглядности все устройства были разделены на несколько ценовых категорий.

Лучшие Android-смартфоны "за свои деньги" (сколько не жалко потратить на устройство в разумных пределах).

Среди устройств до $290 безоговорочное лидерство занимает бренд, чьи устройства обосновались на первых трёх позициях: Redmi Note 11T Pro+, Redmi Note 11T Pro и Redmi K60E.

В категории до $435 лидируют игровой Lenovo Legion Y70, Redmi K60 и недавно представленный realme GT Neo5 с поддержкой 240-ваттной зарядки.

Далее идут модели в ценовой категории до $579. С таким бюджетом авторы AnTuTu рекомендуют обратить внимание в первую очередь на Redmi K60 Pro. С заметным отрывом на втором и третьем местах расположились realme GT2 Master Explorer Edition и OnePlus 11 соответственно.

Список устройств с ценником до $723 оказался меньше, чем в других категориях. Тут лидирует iQOO 11, а на втором месте почему-то находится более продвинутый iQOO 11 Pro. Третье место занял Xiaomi 13 Pro.

Если же бюджет не ограничен, то оптимальным выбором в AnTuTu считают Red Magic 8 Pro+. Внимания также заслуживают vivo X90 Pro и vivo X90 Pro+. Или, на худой конец, что-то из "эппловской продукции".

Напомним, ранее авторы AnTuTu также назвали самые мощные Android-смартфоны февраля.