Не на часі економити: названі найкращі Android-смартфони у п’яти цінових категоріях

Рейтинг найкращих смартфонів на Android на середину березня

Поки українські користувачі вирішують, як краще "зачепитися за мережу", досвідчені китайці досліджують головні характеристики гаджетів, щоб скласти думку про потенційно привабливі смартфони, які з’являються на ринку.

Ще один подібний рейтинг опублікував бенчмарк AnTuTu.

На цей раз китайці оцінили Android-смартфони за співвідношенням ціна/продуктивність. Для наочності всі устрої було поділено кілька цінових категорій.

Тобто, це найкращі Android-смартфони "за свої гроші" (скільки не шкода витратити на пристрій у розумних межах).

Серед пристроїв до $290 беззаперечне лідерство займає бренд, чиї пристрої влаштувалися на перших трьох позиціях: Redmi Note 11T Pro+, Redmi Note 11T Pro та Redmi K60E.

У категорії до $435 лідирують ігровий Lenovo Legion Y70, Redmi K60 та нещодавно представлений realme GT Neo5 з підтримкою 240-ватної зарядки.

Далі йдуть моделі в ціновій категорії до $579. З таким бюджетом автори AnTuTu рекомендують звернути увагу насамперед на Redmi K60 Pro. З помітним відривом на другому та третьому місцях розташувалися realme GT2 Master Explorer Edition та OnePlus 11 відповідно.

Список пристроїв із цінником до $723 учасників менше, ніж в інших категоріях. Тут лідирує iQOO 11, а на другому місці чомусь знаходиться більш просунутий iQOO 11 Pro. Третє місце зайняв Xiaomi 13 Pro.

Якщо бюджет не обмежений, то оптимальним вибором в AnTuTu вважають Red Magic 8 Pro+. На увагу також заслуговують vivo X90 Pro і vivo X90 Pro+. Або, на крайній край, щось з "епплівської продукції".

Нагадаємо, раніше автори AnTuTu також назвали найпотужніші Android-смартфони лютого.