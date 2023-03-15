На телефоні закінчується простір для зберігання файлів: як виправити це у пару кліків

Пам'ять на смартфоні — дуже важлива, адже ви не зможете ним користуватися, якщо не буде вільного простору

Кількість вільної пам’яті на смартфоні впливає не тільки на те, чи зможете ви завантажити нові файли, а й на те, наскільки коректно працюватиме пристрій. Через брак пам’яті телефон може підвисати.

Як дізнатися, скільки простору для зберігання файлів лишилося на вашому смартфоні, та як очистити пам’ять гаджета, розповідає howtogeek.com. Також сайт ділиться простими інструкціями, які допоможуть вирішити проблему з нестачею вільної пам’яті на вашому телефоні.

Як перевірити внутрішню пам'ять на Android

Ви можете перевірити пам’ять смартфона у програмі "Налаштування". Тут пристрій вам покаже, скільки пам’яті використовується і що саме її займає (фото, відео, програми тощо).

Як знайти "Налаштування":

Спершу один або два рази проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана і торкніться значка шестірні, аби відкрити налаштування пристрою. У більшості випадків у меню відразу з’явиться розділ "Пам’ять". А на пристрої Samsung Galaxy спершу потрібно зайти до опції "Акумулятор і догляд за пристроєм", а потім вибрати "Зберігання".

На цьому моменті ваш смартфон проаналізує використання пам’яті і ви побачите інформацію про внутрішню пам’ять, її обсяг, який використовується, а також категорії того, що займає місце на пристрої.

Як очистити внутрішню пам'ять на Android

Тепер, коли ви бачите, що саме займає простір на вашому телефоні, можете почати його очищення. У цьому списку досить легко знайти непотрібні файли і програми, які можна видалити, щоб звільнити пам’ять смартфона. Ви можете зробити це вручну або ж, завантаживши спеціальну безкоштовну програму із Play Market.

Хороша ідея — очистити заодно папку із завантаженнями, кеш та кошик для вже видалених файлів.

Раніше ми розповідали, як налаштувати автовидалення кешу у Telegram. Всього пара кліків і ваш телефон перестане "зависати" через брак пам’яті.