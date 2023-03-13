Перша зарядка телефону: найпоширеніші питання власників смартфона

Якщо неправильно заряджати смартфон, це може призвести до зносу батареї та проблем у подальшій експлуатації

При покупці смартфона власнику завжди дають кілька настанов щодо першої зарядки телефону. Продавці рекомендують розрядити телефон до 0%, а потім обов’язково зарядити до 100%.

На порталі Gelius розповіли про те, для чого це потрібно робити, і чи можна обійтися без цих правил. Важливо пам’ятати, що неправильна експлуатація смартфона може призвести до швидкого зношування та пошкоджень.

Чи потрібно розряджати телефон до 0%

Перед тим, як вперше використовувати телефон, краще не розряджати літій-іонні та літій-полімерні акумулятори. Незважаючи на те, що таку пораду часто можна почути у магазинах, робити це не бажано. Повна розрядка акумулятора до мінімального рівня можлива лише після того, як ви вперше повністю зарядите його. В іншому випадку ви ризикуєте нашкодити акумулятору пристрою.

Тому потрібно прислухатися до виробників смартфонів і одразу заряджати пристрої до стовідсоткового рівня заряду, після чого вже розряджати його. Але не навпаки.

Як довго потрібно заряджати смартфон уперше

Універсальної відповіді немає, це залежить від вашого гаджета і типу зарядного пристрою, що підтримується. Новий телефон потрібно зарядити до 100%, на що у вас піде 1-2 години, не більше.

Вимкнули світло або пошкоджено зарядний кабель

Якщо під час того, як телефон стоїть на зарядці, у вас вимкнули світло або кабель погано заряджати, не переживайте — це не завдасть шкоди вашій батареї. При пошкодженні заряджання можна використовувати адаптер або перехідник, який продовжує заряджання. А якщо вимкнули світло, то підключіть телефон до павербанку або вимкніть з розетки доти, доки не відновиться електроенергія.

Чи можна заряджати новий мобільний телефон у машині

Заряджати смартфон в автомобілі допускається лише в тому випадку, якщо автомобільна зарядка гарної якості. Найчастіше зарядка в машині працює від прикурювача. Але якщо у вас є кабель або зарядний пристрій поганої якості, то краще не ризикувати і зарядити телефон від розетки.

Для чого потрібно заряджати телефон до повного заряду

Сучасні телефони не здатні виміряти рівень заряду за силою напруги. Щоб правильно визначити рівень заряду, необхідний контролер, який вимірюватиме кількість вхідної та вихідної енергії.

Щоб обчислити максимальний рівень живлення, необхідно підключити новий смартфон до зарядки, якщо цей процес відбувається в перші з моменту покупки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити, якщо телефон почав повільно заряджатися. Є чотири причини, через які це може відбуватися з вашим гаджетом.