"Знайди мене" для смартфона: як настроїти функцію пошуку пристрою

Функція допоможе безпечніше користуватися пристроєм і бути готовим до неприємних несподіванок.

Однією з небезпек у поводженні з телефоном може бути його втрата. Щоб убезпечити себе в цьому випадку, можна скористатися функцією "Знайди мій телефон", яка є як для операційної системи iOS, так і для Android.

Для продукції Apple, налаштувати її можна через розділ "Налаштування" та ділитися місцем розташування свого телефону з довіреними особами. Під'єднатися до нього можна через будь-який пристрій iOS, включаючи Apple Watch та airpods, повідомляє сайт Tribune.

Якщо ви відстежуєте свій мобільний телефон, ви можете побачити його місцезнаходження або змусити зателефонувати. Якщо телефон вимкнено, відображається останнє зафіксоване розташування. Для пристроїв Android така функція доступна лише якщо вони пов’язані з обліковим записом Google і мають активне підключення до Інтернету. У налаштуваннях Google також слід увімкнути відстеження місця розташування та видимість через цю функцію. Можна також заблокувати пристрій. Якщо увімкнено параметр "Зберегти дані про останнє розташування", можна побачити останнє розташування пристрою.

Як дізнатися, де знаходиться пристрій Android:

У браузері відкрити android.com/find Увійти до Гугл-аккаунт Пристрій отримає сповіщення, а ви побачите його на карті. Після отримання запиту можна натиснути "Заблокувати пристрій та видалити дані". Можна зателефонувати на пристрій (дзвінок буде гучним, навіть якщо звук вимкнено), заблокувати встановивши код або пароль (можна додати на екран повідомлення), очистити дані (після цієї функції ви більше не бачитимете пристрій, а інформація на додаткових носіях може зберегтися).

Зазначимо, що якщо у вас телефон все ж таки вкрали або він втрачений, дані які на ньому можуть бути скомпрометовані. Особиста інформація, така як банківські реквізити або адреса електронної пошти, може потрапити до рук зловмисників. У цьому випадку рекомендується змінити всі паролі в онлайн-банкінгу, соціальних мережах, електронній пошті, а також інших додатках встановлених на вашому гаджеті.

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