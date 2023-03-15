Як слухати музику, якщо у смартфону нема роз’єму для навушників: три способи

Все більше виробників відмовляються від стандартного роз'єму 3,5 мм для навушників

Більшість користувачів прослуховує музику саме зі смартфона. Хтось користується завантаженим аудіофайлами, а хтось віддає перевагу онлайн-прослуховуванню пісень. Раніше ми розповідали, як слухати музику на YouTube з вимкненим екраном, а тепер розповімо, що робити, якщо у вашому смартфоні немає спеціального роз’єму для навушників.

Традиційно на телефонах розробники передбачають спеціальний роз’єм діаметром 3,5 мм для підключення стандартних дротових навушників. Однак все частіше виробники від нього відмовляються і користувачам незрозуміло, як же слухати музику на такому телефоні. Про три корисні лайфхаки, які допоможуть вирішити проблему, розповідає itechua.

1. Перехідник

У магазинах електронної техніки є спеціальні адаптери для різних цілей, одна з них – слухати музику на телефоні без роз’єму під навушники. Перехідники з USB Type-C на Jack 3.5 мм — це невеликий дріт завдовжки кілька сантиметрів з двома роз’ємами на кінцях. Найчастіше вони універсальні, тому підходять для більшості популярних брендів смартфонів Android. Такі ж перехідники можна знайти і для iPhone, тільки у цьому випадку на одному кінці адаптера буде роз’єм Lightning.

Для використання дротових навушників достатньо вставити адаптер у роз’єм для зарядки вашого гаджета, а в інший роз’єм перехідника – самі навушники. На якість музики та передачу звуку адаптер майже не впливає, тому особливої різниці ви не відчуєте.

2. Навушники з альтернативним роз’ємом

Можна знайти навушники популярних брендів, наприклад, із роз’ємами Type-C для Android і Lightning для смартфонів від Apple. Такі моделі працюють без затримок звуку, а за якістю не поступаються звичайним дротовим моделям із роз’ємом 3.5 мм. Наскільки сумісними будуть певні навушники саме з вашим смартфоном потрібно перевіряти, адже це залежить і від ціни, і від самого виробника.

3. Бездротові навушники

Це найпростіший з усіх варіантів. Bluetooth-навушники дуже зручні і для їх підключення не потрібно взагалі ніякого роз’єму. З мінусів — звук може перериватися чи навіть зникати через перебої у безпровідному з’єднанні з гаджетом, а ще вони помітно садять батарею, оскільки на телефоні постійно має бути увімкнена функція Bluetooth. Також до недоліків можна віднести необхідність регулярної підзарядки девайса, без якої такі моделі навушників взагалі не працюватимуть.

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