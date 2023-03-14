Що робити зі старим смартфоном: топ-5 способів використати його з користю

Старому телефону можна дати друге життя

Якщо ви вирішили придбати новий телефон, але старий при цьому все ще робочий, виникає логічне питання: де його можна застосувати, щоб він не лежав без діла? Раніше ми, до речі, розповідали, чому може не вмикатися старий смартфон, захований у шафу.

Про 5 варіантів застосування старого смартфона повідомляє itechua. Ці підказки допоможуть дати йому друге життя і при цьому трохи спростити власне.

Що робити зі старим смартфоном

Навігатор або відеореєстратор для автомобіля. Просто скиньте телефон до заводських налаштувань і дістаньте з нього SIM-карту, потім завантажте необхідні додатки. У випадку з відеореєстратором, вам достатньо буде вмикати камеру на смартфоні. Універсальний пульт. Завантажуєте спеціальну програму (або програми) і користуєтесь телефоном-пультом, який підходитиме для перемикання телевізора та керування іншою розумною технікою в будинку. Домашній або робочий телефон. У цьому випадку ви зможете легко розділити особисте життя і роботу. Знадобиться лише додаткова сімка. Додатковий накопичувач. Можете зберігати на старому смартфоні фото, відео та інші файли, які завжди будуть під рукою. Музичний плеєр. А можна старий гаджет перетворити на плеєр, завантажити на нього улюблену музику й насолоджуватися життям, не розряджаючи новий смартфон.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо смартфон не реагує на дотик. Тицяти пальцем в екран при цьому безглуздо, попереджають експерти. І додають, що спершу потрібно визначити причину "глюку", а тоді — вирішувати проблему одним із запропонованих способів.