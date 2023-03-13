Первая зарядка телефона: самые распространенные вопросы владельцев смартфона

Если неправильно заряжать смартфон, то это может привести к износу батареи и проблемам в дальнейшей эксплуатации

При покупке смартфона владельцу всегда дают несколько наставлений касательно первой зарядки телефона. Продавцы рекомендуют разрядить телефон до 0%, а после обязательно зарядить до 100%.

На портале Gelius рассказали о том, для чего это нужно делать и можно ли обойтись без этих правил. Важно помнить, что неправильная эксплуатация смартфона может привести к быстрому износу и повреждениям.

Нужно ли разряжать телефон до 0%

Перед тем, как впервые использовать телефон, лучше не разряжать литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Несмотря на то, что такой совет часто можно услышать в магазинах, делать это не желательно. Полная разрядка аккумулятора до минимального уровня возможно только после того, как вы впервые его полностью зарядите. В ином случае вы рискуете навредить аккумулятору устройства.

Поэтому нужно прислушиваться к производителям смартфонов и сразу заряжать устройства до стопроцентного уровня заряда, после чего уже разряжать его. Но не наоборот.

Как долго нужно заряжать смартфон в первый раз

Универсального ответа нет, это зависит от вашего гаджета и типа поддерживаемого зарядного устройства. Новый телефон необходимо зарядить до 100%, на что у вас уйдет 1–2 часа, не дольше.

Выключили свет или поврежден кабель зарядного

Если во время того, как телефон стоит на зарядке, у вас выключили свет или кабель стал плохо заряжать, не переживайте — это не принесет вреда вашей батарее. При повреждении зарядки можно использовать адаптер или переходник, продолжающий зарядку. А если выключили свет, то подключите телефон к павербанку или отключите из розетки до тех пор, пока не возобновится электроэнергия.

Можно ли заряжать новый мобильный телефон в машине

Заряжать смартфон в автомобиле допускается только в том случае, если автомобильная зарядка хорошего качества. Чаще всего зарядка в машине работает от прикуривателя. Но если у вас кабель или зарядное устройство плохого качества, то лучше не рисковать и зарядить телефон от розетки.

Для чего нужно заряжать телефон до полного заряда

Современные телефоне не способны измерить уровень заряда по силе напряжения. Чтобы правильно определить уровень заряда, необходим контроллер, который будет измерять количество входной и выходной энергии.

Чтобы вычислить максимальный уровень питания, необходимо подключить ваш новый смартфон к зарядке, если этот процесс происходит в первые с момента покупки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать, если телефон стал медленно заряжаться. Есть четыре причины, по которым это может происходить с вашим гаджетом.