Как слушать музыку, если у смартфона нет разъема для наушников: три способа

Все больше производителей отказываются от стандартного разъема 3,5 мм для наушников

Большинство пользователей прослушивает музыку именно со смартфона. Кто-то пользуется загруженным аудиофайлами, а кто-то отдает предпочтение онлайн-прослушиванию песен. Ранее мы рассказывали, как слушать музыку на YouTube с выключенным экраном, а теперь расскажем, что делать, если в вашем смартфоне нет специального разъема для наушников.

Традиционно на телефонах разработчики предусматривают специальный разъем диаметром 3,5 мм для подключения стандартных проводных наушников. Однако все чаще производители от него отказываются и пользователям непонятно, как же слушать музыку на таком телефоне. О трех полезных лайфхаках, которые помогут решить проблему, рассказывает itechua.

1. Переходник

В магазинах электронной техники есть специальные адаптеры для разных целей, одна из них — слушать музыку на телефоне без разъема под наушники. Переходники с USB Type-C на Jack 3.5 мм — это небольшой провод длиной несколько сантиметров с двумя разъемами на концах. Чаще всего они универсальны, поэтому подходят для большинства популярных брендов смартфонов Android. Такие же переходники можно найти и для iPhone, только в этом случае на одном конце адаптера будет разъем Lightning.

Для использования проводных наушников достаточно вставить адаптер в разъем для зарядки вашего гаджета, а в другой разъем переходника — сами наушники. На качество музыки и передачу звука адаптер почти не влияет, поэтому особой разницы вы не почувствуете.

2. Наушники с альтернативным разъемом

Можно найти наушники популярных брендов, например, с разъемами Type-C для Android и Lightning для смартфонов от Apple. Такие модели работают без задержек звука, а по качеству не уступают обычным проводным моделям с разъемом 3.5 мм. Насколько совместимыми будут определенные наушники именно с вашим смартфоном нужно проверять, ведь это зависит и от цены, и от самого производителя.

3. Беспроводные наушники

Это самый простой из всех вариантов. Bluetooth-наушники очень удобны и для их подключения не нужно вообще никакого разъема. Из минусов — звук может прерываться или даже исчезать из-за перебоев в беспроводном соединении с гаджетом, а еще они заметно сажают батарею, поскольку на телефоне постоянно должна быть включена функция Bluetooth. Также к недостаткам можно отнести необходимость регулярной подзарядки девайса, без которой такие модели наушников вообще не будут работать.

Раньше мы рассказывали, что делать со старым смартфоном, если он все еще рабочий. Пользователи нашли 5 способов использовать его с пользой.