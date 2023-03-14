Что делать со старым смартфоном: топ-5 способов использовать его с пользой

Старому телефону можно дать вторую жизнь

Если вы решили купить новый телефон, но старый при этом все еще рабочий, возникает логичный вопрос: где его можно применить, чтобы он не лежал без дела? Раньше мы, кстати, рассказывали, почему может не включаться старый смартфон, спрятанный в шкаф.

О 5 вариантах применения старого смартфона сообщает itechua. Эти подсказки помогут дать ему вторую жизнь и при этом немного упростить собственную.

Что делать со старым смартфоном

Навигатор или видеорегистратор для автомобиля. Просто сбросьте телефон до заводских настроек и извлеките из него SIM-карту, затем загрузите необходимые приложения. В случае с видеорегистратором вам достаточно будет включать камеру на смартфоне. Универсальный пульт. Загружаете специальную программу (или программы) и пользуетесь телефоном-пультом, который подходит для переключения телевизора и управления другой умной техникой в доме. Домашний или рабочий телефон. В этом случае вы можете легко разделить личную жизнь и работу. Понадобится только дополнительная симка. Дополнительный накопитель. Вы можете хранить на старом смартфоне фото, видео и другие файлы, которые всегда будут под рукой. Музыкальный плеер. А можно старый гаджет превратить в плеер, скачать на него любимую музыку и наслаждаться жизнью, не разряжая новый смартфон.

Раньше мы рассказывали, что делать, если смартфон не реагирует на прикосновение. Тыкать пальцем в экран при этом бессмысленно, предупреждают эксперты. И добавляют, что сперва нужно определить причину "глюка", а потом — решать проблему одним из предложенных способов.