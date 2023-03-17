Как часто нужно перезагружать телефон, чтобы он работал намного лучше: об этом знают единицы

Перезагрузка смартфона является важным профилактическим процессом

Смартфоны в наши дни полны функций. Этот повседневный инструмент полон множества необходимых ресурсов для выполнения различных задач: от профессиональных до развлекательных. Однако многие пользователи часто забывают, что не принимая определенных мер предосторожности, производительность их гаджетов значительно снизится. Среди лучших способов поддерживать телефон в хорошем состоянии — это время от времени его перезагружать.

Как отмечает santeplus, перезагрузка телефона помогает гаджету "набраться сил" и оптимизировать его работу. Более того, эта простая операция может очистить систему, исправить некоторые неисправности и ускорить работу вашего устройства.

Почему полезно периодически перезагружать смартфон

Хотя перезапуск не является решением всех проблем, с которыми сталкивается смартфон, в определенных ситуациях он может быть полезным решением для устранения возможного сбоя. Обратите внимание, что некоторые модели телефонов даже предлагают функцию для программирования автоматического перезапуска устройства в определенное время недели или месяца.

В каких случаях вы должны перезагрузить свой мобильный телефон:

Проблемы с различными функциями — нередко функции, такие как камера, клавиатура или регулятор громкости, временно зависают или не работают должным образом. В этом случае простой перезапуск иногда может решить проблему в кратчайшие сроки.

— нередко функции, такие как камера, клавиатура или регулятор громкости, временно зависают или не работают должным образом. В этом случае простой перезапуск иногда может решить проблему в кратчайшие сроки. Соединение Bluetooth — мобильный телефон иногда может испытывать трудности с подключением к другим устройствам через Bluetooth. В такой ситуации перезагрузка опять же может помочь улучшить соединение.

Неотвечающие приложения — некоторые команды могут не реагировать должным образом, и эта ситуация также может быть разрешена путем перезагрузки устройства.

— некоторые команды могут не реагировать должным образом, и эта ситуация также может быть разрешена путем перезагрузки устройства. Медленная зарядка — если вы обнаружите, что батарея работает медленнее, чем обычно, и зарядка занимает слишком много времени, это можно легко исправить, немедленно перезапустив устройство.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.