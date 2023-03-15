На телефоне заканчивается пространство для хранения файлов: как исправить это в пару кликов

Память на смартфоне — очень важна, ведь вы не сможете им пользоваться, если не будет свободного пространства

Количество свободной памяти на смартфоне влияет не только на то, сможете ли вы загрузить новые файлы, но и на то, насколько корректно будет работать устройство. Из-за нехватки памяти телефон может подвисать.

Как узнать, сколько пространства для хранения файлов осталось на вашем смартфоне, и как очистить память гаджета, рассказывает howtogeek.com. Также сайт делится простыми инструкциями, которые помогут решить проблему с нехваткой свободной памяти на вашем телефоне.

Как проверить внутреннюю память на Android

Вы можете проверить память смартфона в программе "Настройки". Здесь устройство вам покажет, сколько памяти используется и что именно ее занимает (фото, видео, программы и т.д.).

Как найти "Настройки":

Сначала один или два раза проведите пальцем вниз от верхнего края экрана и коснитесь значка шестеренки, чтобы открыть настройки устройства. В большинстве случаев в меню сразу появится раздел "Память". А на устройстве Samsung Galaxy сначала нужно зайти в опцию "Аккумулятор и уход за устройством", а затем выбрать "Хранение".

На этом моменте ваш смартфон проанализирует использование памяти и вы увидите информацию о внутренней памяти, ее объем, который используется, а также категории того, что занимает место на устройстве.

Как очистить внутреннюю память на Android

Теперь, когда вы видите, что именно занимает пространство на вашем телефоне, можете начать его очистку. В этом списке довольно легко найти ненужные файлы и приложения, которые можно удалить, чтобы освободить память смартфона. Вы можете сделать это вручную или же, загрузив специальную бесплатную программу из Play Market.

Хорошая идея — очистить заодно папку с загрузками, кэш и корзину для уже удаленных файлов.

Ранее мы рассказывали, как настроить автоудаление кэша в Telegram. Всего пара кликов и ваш телефон перестанет "зависать" из-за нехватки памяти.