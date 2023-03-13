"Найди меня" для смартфона: как настроить функцию поиска устройства

Функция поможет более безопасно пользоваться устройством и быть готовым к неприятным неожиданностям

Одной из опасностей в обращении с телефоном может быть его потеря. Чтобы обезопасить себя в этом случае можно воспользоваться функцией "Найди мой телефон", которая есть как для операционной системы iOS, так и для Android.

Для продукции Apple, настроить её можно через раздел "Настройки" и делиться местоположением своего телефона с доверенными лицами. Подключиться к нему можно через любое устройство iOS включая Apple Watch и airpods сообщает сайт Tribune.

Если вы отслеживаете свой мобильный телефон, вы можете увидеть его местоположение либо заставить позвонить. Если телефон отключён отображается последнее зафиксированное местоположение. Для устройств Android такая функция доступна только если они связаны с учётной записью Google и имеют активное подключение к интернету. В настройках Google также должны быть включены отслеживание места положения и видимость через эту функцию. Также можно заблокировать устройство. Если включен параметр "Сохранять данные о последнем местоположении" можно увидеть последнее местоположение устройства.

Как узнать, где находится устройство Android :

В браузере открыть android.com/find Войти в Гугл-аккаунт Устройство получит уведомление, а вы увидите его на карте. При получении запроса можно нажать "заблокировать устройство и удалить данные". Можно позвонить на устройство (звонок будет громким, даже если звук отключен), заблокировать установив код или пароль (можно добавить на экран сообщение), очистить данные (после этой функции вы больше не будете видеть устройство, а информация на допносителях может сохраниться).

Отметим, что если у вас телефон всё же украли или он утерян, данные которые на нём могут быть скомпрометированы. Личная информация, такая как банковские реквизиты или адрес электронной почты, может попасть в руки злоумышленников. В этом случае рекомендуется сменить все пароли в онлайн-банкинге, в социальных сетях, электронной почте, а также других приложениях установленных на вашем гаджете.

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