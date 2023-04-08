Как дозвониться до абонента, который внес вас в "черный список": названы сразу два рабочих способа

Один из них абсолютно бесплатный и работает как на андроид, так и для айфонов

Если определенный абонент надоедает вам своими звонками, его можно отправить в черный список. Чаще всего эта функция пригодится, когда речь идет о спам-звонках от оператора, банка или другого учреждения, которому нужны новые клиенты.

К сожалению, как выяснилось, занесение в "черный список" на телефоне не гарантирует того, что этот контакт больше не сможет вам дозвониться. Об этом предупреждает доцент кафедры "Информатики" ЧНУ Юрий Покидко, передает gsminfo.

Как обойти блокировку и занесение в "черный список" на телефоне

У всех операторов мобильной связи есть специальная платная услуга "антиопределитель номера". Если ее подключить, то номер абонента не будет отображаться — звонок будет определяться как неизвестный, поэтому гарантированно пройдет к адресату.

А еще есть бесплатный способ обойти "черный список". В этом случае все тоже очень просто: на Android включить сокрытие номера можно в расширенных настройках телефона (функционал спрятан в параметрах "Вызовы", найти его можно, перейдя в меню настроек через три точки, и просмотрев доступные именно на вашей версии смартфона опции, ведь их названия могут отличаться на разных моделях). Однако, как отметил доцент ЧНУ, не все телефоны на этой операционной системе показывают эту опцию. На iPhone точно такая же функция доступна с версии iOS 7. Для этого в настройках достаточно просто выключить опцию "Показывать номер".

Раньше мы рассказывали, почему не стоит "светить" свой номер в сети. Специалисты назвали главные риски такого легкомыслия, и спам — одно из самых "невинных" возможных последствий.