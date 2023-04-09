Названо найкращі Android-смартфони березня 2023 року за співвідношенням ціна-потужність

Максимальну силу за мінімум грошей можна отримати від Nubia Red Magic 8 Pro+

Розробники китайського бенчмарку AnTuTu продовжують радувати своїх співвітчизників (а також жителів інших країн) публікаціями щомісячних рейтингів смартфонів і, вочевидь, "піднімаючи" на цьому чималі суми від виробників (або принаймні отримуючи безкоштовно гаджети для огляду).

На цей раз співробітники бенчмарку опублікували список Android-смартфонів, кращих за співвідношенням ціни та продуктивності. Пристрої оцінювалися за потужністю, яку пропонують за свою вартість.

У категорії до 290 доларів найкращим вкладенням коштів автори AnTuTu вважають Redmi Note 11T Pro на базі процесора MediaTek Dimensity 8100. Також особливої уваги заслуговують OnePlus Ace Racing Edition (MediaTek Dimensity 8100) і новенький Redmi Note 12 Turbo (Snap).

При виборі пристроїв за ціною до $435 оптимальними варіантами називають OnePlus Ace 2V (MediaTek Dimensity 9000), Lenovo Legion Y70 (Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1) і Redmi K60 (Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1).

Класом вище і з цінником до $580 лідирують Redmi K60 Pro, iQOO 11 і OnePlus 11 — всі три смартфони оснащуються топовим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

При бюджеті до $726 найкращим вибором за свої гроші в AnTuTu називають OPPO Find X6, iQOO 11 Pro та Xiaomi 13 Pro. І знову вся трійця працює на базі Snapdragon 8 Gen 2.

За необмеженого бюджету максимальну потужність за мінімум грошей можна отримати від Nubia Red Magic 8 Pro+. Хорошим вибором називають також Honor Magic5 Pro та OPPO Find X6 Pro. Як у двох попередніх категоріях, це тріо оснащується флагманським чіпом Snapdragon 8 Gen 2.

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