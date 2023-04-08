Як додзвонитися до абонента, який вніс вас у "чорний список": названо відразу два робочі способи

Один із них — абсолютно безкоштовний і працює як на андроїд, так і для айфонів

Якщо певний абонент набридає вам своїми дзвінками, його можна відправити у "чорний список". Найчастіше ця функція стане у пригоді, коли йдеться про спам-дзвінки від оператора, банку або іншої установи, якій потрібні нові клієнти.

Та, на жаль, як з’ясувалося, занесення у "чорний список" на телефоні не гарантує того, що цей контакт більше не зможе вам додзвонитися. Про це попереджає доцент кафедри "Інформатики" ЧНУ Юрій Покидко, передає gsminfo.

Як обійти блокування та занесення у "чорний список" на телефоні

У всіх операторів мобільного зв’язку є спеціальна платна послуга "антивизначник номера". Якщо її підключити, то номер абонента не відображатиметься — дзвінок буде визначатися як невідомий, тому гарантовано пройде до адресата.

А ще є безкоштовний спосіб обійти "чорний список". В цьому випадку все теж дуже просто: на Android увімкнути приховування номера можна у розширених налаштуваннях телефона (функціонал захований у параметрах "Виклики", знайти його можна, перейшовши в меню налаштувань через три крапочки, і переглянувши доступні саме на вашій версії смартфона опції, адже їхні назви можуть відрізнятися на різних моделях). Проте, як зауважив доцент ЧНУ, не всі телефони на цій операційній системі показують цю опцію. На iPhone точно така ж функція доступна з версії iOS 7. Для цього в настройках достатньо просто вимкнути опцію "Показувати номер".

Раніше ми розповідали, чому не варто "світити" свій номер у мережі. Фахівці назвали головні ризики такої легковажності, і спам — один із найбільш "невинних" можливих наслідків.