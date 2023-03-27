Какие системные приложения на телефоне можно спокойно удалять: от них - никакой пользы

Это поможет заметно повысить производительность вашего устройства

Если вас беспокоит подвисание смартфона, возможно, речь идет о нехватке памяти на гаджете. В таком случае лучше очистить кэш и удалить лишние программы, которые не дают телефону нормально работать, просто занимая место.

Однако бывает и так, что все ненужные приложения уже удалены, а свободного пространства все еще недостаточно. В таком случае самое время взяться за системные приложения. Однако помните при этом, что удалять можно далеко не все такие приложения. О том, от каких можно избавиться без плохих последствий, рассказывает профильное издание itechua.

Какие системные приложения можно удалить с телефона

Специалисты говорят, что в первую очередь стоит избавиться от продублированных приложений. Например, если вы пользуетесь картами от Google или Apple Maps, то все остальные карты вам точно не нужны — такие приложения только засоряют память вашего гаджета.

Также "под раздачу" в случае нехватки памяти на телефоне, попадают мессенджеры, музыкальные сервисы и соцсети, которые занимают слишком много места. Кроме того, можно спокойно обойтись и без таких программ, как погодные виджеты, календарь и другие органайзеры, калькулятор, диктофон, переводчики, заметки и тому подобное. Если всем этим вы не пользуетесь вообще или используете их очень редко, лучше их просто удалить, ведь в случае необходимости, их можно просто заново загрузить с Google Play или App Store.

Как удалять системные приложения со смартфона

Лучше всего, по словам специалистов, очищать память телефона встроенными программными средствами. На устройствах iOS для этого есть специальная функция "Выгрузить", которая сохраняет данные приложения. А вот на устройствах Android нужно очистить данные или кэш приложения в настройках. Это поможет повысить производительность вашего устройства.

Раньше мы рассказывали, как узнать, заряжается ли телефон нормально. Существует по меньшей мере две причины, по которым смартфон может либо плохо заряжаться, либо же не принимать заряд вообще.