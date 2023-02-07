9 нейросетей на каждый день. Развиваемся, рисуем и музицируем вместе с ИИ

Мы протестировали, что могут бесплатные предложения на основе нейросетей

Нейросети незаметно вошли в нашу жизнь и стали частью повседневности: сегодня искусственный интеллект (ИИ) используют и ученые для решения головоломных научных задач, и школьники, за которых чат-боты выполняют домашнюю работу. "Телеграф" протестировал несколько бесплатных приложений, чтобы проверить на собственном опыте, действительно ли будущее уже наступило.

Угадываем мелодию вместе с Shazam

Старейшее приложение на основе нейросети, написанное еще в конце прошлого века, Shazam получил массовое распространение, благодаря стремительному развитию смартфонов. Приложение позволяет записать мелодию, которую вы услышали по радио или на улице, но не знаете ни автора композиции, ни названия.

Далее система создает спектрограмму песни, а потом алгоритмы сравнивают фрагмент с миллионом других, очищая звук от посторонних шумов. В результате Shazam не только точно называет артиста и название трека, но еще и дает ссылку на потоковый ресурс, где вы можете слушать полюбившуюся вам песню, сколько душе угодно. А с 2015 года выпущено обновление, которое позволяет осуществлять поиск по текстам песен и названиям альбомов.

Делаем коллажи с Remove.bg

С помощью этой нейросети можно убрать фон на фотографии и, при желании, поставить вместо него другой. Зачем это нужно, другой вопрос.

Приложение само определяет передний план на фото... ...и отрезает от него фон. Фон можно подставить какой угодно

Таким образом вы можете подготовить несколько фотографий для коллажа, зачистив фон – Remove.bg позволяет эффективно работать с тонкими деталями, как растрепавшиеся волосы, например. (В Photoshope вам придется потратить немало времени, чтобы "обтравить" каждый волосок.) Или, например, быстро сделать фотожабу.

ИИ распознает объекты на переднем плане и удаляет все остальное. Однако он сам решает, что на фотографии является фоном, а что — объектом на переднем плане. Но если не использовать фото с массой мелких и тонких деталей, ошибок легко можно избежать. Лучше всего Remove.bg работает с изображениями людей. На выходе получается изображение в формате png и разрешением 567*440 px.

Регистрация не требуется, но, чтобы получить результат в максимальном разрешении, придется подписаться на приложение. Цена подписки — от 0,23 до 1,99 доллара за фото, в зависимости от тарифного пакета.

Раскрашиваем фото с Рalette

Невероятно простое в обращении и удобное приложение Рalette для раскрашивания черно-белого фото и смены цветовой гаммы на цветном, если вас по какой-то причине не устраивает колорит.

Интерфейс Рalette простой и очень удобный

Рисуем в AutoDraw

Google AutoDraw — сервис, позволяющий рисовать клип-арты простыми движениями мыши, был разработан Дэном Мотценбекером и Кайлом Филлипсом в Google Creative Lab. Как утверждают сами создатели, "он сочетает машинное обучение с рисунками талантливых художников, чтобы помочь каждому создавать что-то креативное".

Умение рисовать не понадобиться - ИИ сам подберет похожее изображение... ...которое можно потом раскрасить... ...или заменить на другое

Интерфейс сервиса напоминает упрощенный Paint – можно воспользоваться функцией кисти, текста, выбора фигуры и заполнения фигуры цветом. От вас не потребуется особая ловкость во владении мышкой: главное, нарисовать внятный набросок, а дальше нейросеть распознает его и предложит на ваш выбор готовые изображения. Получившиеся фигуры можно передвигать, менять их размер и цвет, а потом создавать из них цельные изображения.

Подбираем фильмы на вечер с Gnod

Проект немецкого специалиста по искусственному интеллекту Марека Гибни поможет разнообразить свой досуг. По словам создателя, это самообучающаяся система рекомендаций Gnod, которая "общается с каждым, кто заходит на сайт, пытаясь понять его картину мира". С помощью сервиса можно найти фильмы, книги, произведения изобразительного искусства и музыку на основе ваших предпочтений. Например, вы вводите три своих любимых фильма, и нейросеть рекомендует вам похожее кино.

Мы решили усложнить задачу и назвали три самых разнообразных по жанру и стилистике фильма – хоррор "Зловещие мертвецы", эксцентрическую комедию братьев Маркс и научную фантастику от Кристофера Нолана. В результате Gnod посоветовал нам посмотреть еще одну комедию в духе "Утиного супа", "Бананы" Вуди Аллена: в ней тоже много абсурдного юмора и эксцентричных гэгов. Так что работает.

Создаем логотипы с LogoАi и Looka

Выбираете шрифт... ..и сферу деятельности... ...и вот уже логотип вашего бренда готов

При работе с LogoАi сперва вы вводите название вашего бренда и слоган, затем род деятельности (путешествия, спорт, технологии и так далее), цветовую гамму – теплые, холодные или контрастные цвета. Чтобы пользователям было легче сориентироваться, даются пояснения. Так, холодные – это цвета доверия, лояльности, интеллекта и спокойствия, а теплые наоборот: радости, энтузиазма, креативности и так далее. Предусмотрен также черно-белый дизайн логотипа. Напоследок выбираем стиль шрифта и ждем пять-семь минут, пока нейросеть генерирует логотипы, среди которых выбираем тот, что вам по душе.

Сервис Looka еще проще: вы вводите название бренда и среди множества представленных логотипов выбираете образец, по примеру которого будет сгенерировано лого. Правда, в отличие от LogoАi, это платный сервис: скачивание одного изображения обойдется в 20 долл.

Пишем электронную музыку с Mubert

Уникальным приложение Mubert делает то, что над его созданием программисты трудились плечом к плечу с музыкальными продюсерами. Это огромная база тщательно отобранных сэмплов (музыкальных фрагментов), которые воспроизводятся в определенном сочетании и порядке. При этом свои сэмплы предоставляли проекту всемирно известные электронные музыканты, как, например, Atom из Германии.

Изначально на Mubert было доступно всего шесть жанров электронной музыки, от ambient до deep house, сейчас к ним добавились рок во всем его многообразии, включая хэви-метал, джаз и фанк. При этом база сэмплов постоянно обновляется.

После регистрации выбираете элементы, из которых хотите сгенерировать трек – жанр, настроение, нужный ритм, и каждый раз нейросеть рождает для вас уникальный аудиопоток. Как и в случае с другими приложениями, интерфейс очень простой и понятный. Mubert можно сравнить с радиостанцией, которая транслирует только ту музыку, которая вам нравится. Еще бы, ведь вы сами ее создаете!

Оживляем наши воспоминания с Deep Nostalgia

Одна из функций израильского онлайн-сервиса MyHeritage, семейно-ориентированной социальной сети и генеалогического сайта, насчитывающего свыше 70 тыс. пользователей, — приложение Deep Nostalgia стало невероятно популярным сразу же после запуска в начале 2021 года. Это не удивительно: с помощью ИИ здесь можно анимировать фотографии. Главное условие – на снимках должны быть изображены люди.

После обработки, которая занимает самое больше 20 сек, пользователь получит видеоролик, на котором лицо с фотографии улыбается, моргает и кивает головой. Имеет смысл предупредить чувствительные натуры: не стоит анимировать фото ушедших близких, особенно если горечь утраты еще свежа. Эффект анимированного снимка, и правда, производит мощное впечатление. Не удивительно, что на данный момент с помощью Deep Nostalgia пользователи "оживили" более 106 млн фото.

Генерируем фото несуществующих людей с ThisPersonDoesNotExist

Даже самое достоверное изображение кажется несколько зловещим

Одна из самых популярных и в то же время странных нейросетей создана сотрудником компании Uber Филиппом Ваном. ThisPersonDoesNotExist генерирует изображение несуществующего человека – каждый раз, когда вы обновляете страницу, на экране возникает сгенерированное ИИ лицо человека, которого нет в природе. Точно таким же образом можно получить изображение несуществующих в офлайне кошек, лошадей и полотен абстрактной живописи.

Как видите, лица на фото получаются довольно правдоподобные, но все равно можно заметить некоторую странность. Например, обратите внимание на отражение в зеркале.

Напомним, что "Телеграф" протестировал нашумевший ChatGPT и узнал, как пользоваться сервисом, который может написать все вместо вас.