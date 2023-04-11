Найдивніші додатки для смартфона: п’ємо віртуальне пиво, приміряємо татуювання та полюємо за привидами (відео)

Навіть найбезглуздіші програми допоможуть заспокоїти нерви в стресовій ситуації

Сучасна людина проводить у своєму смарфтоні стільки часу, що з’явився навіть додаток, що дозволяє дізнатися, скільки саме. Програми існують на всі випадки життя, навіть найнесподіваніші. Наприклад, у столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро розроблено додаток Fogo Cruzado, де в режимі реального часу на карті міста відображаються вуличні перестрілки – для Ріо це звичайна справа. Є додатки, щоб постукати по дереву, дізнатися про калорійність їжі по фото і навіть поспілкуватися зі своїм котом. "Телеграф" знайшов найдивніші "аплікухи" для Андроїда і не без задоволення протестував.

Заспокоюємо нерви з Useless Button

"Марна кнопка" – однозначний рекордсмен у плані безглуздості додатка від компанії-розробника Riccardo Camattari, яка створила популярні секундоміри для дисплея смартфона.

Та сама червона кнопка

Ви просто натискаєте червону кнопку посеред екрана, після чого лунає характернє клацання, а на лічильнику відображається кількість натискань. Лічильник за бажання можна сховати або обнулити. Також у налаштуваннях можна поміняти фон, а функція Vibration Button дає ефект вібрації — по екрану розходиться "хвиля".

Зміст усіх цих маніпуляцій так і залишився для "Телеграфа" повною загадкою. Але якщо уявити собі, що це та сама червона кнопка, а ракети полетять на москву, то в стресовій ситуації такий додаток чудово заспокоює нерви. До речі, в налаштуваннях можна знайти більш корисні програми Riccardo Camattari, як то секундоміри та годинники-заставки для дисплея.

Симулятор пиво – iBeer. Готуємось до п’ятниці

Ще один додаток, який спантеличує своїм функціоналом — симулятор склянки з пивом. У налаштуваннях вибираєте кількість бульбашок у склянці, а також їхню швидкість. Крім того, можна увімкнути функцію "відрижки", коли склянка спорожніє. Далі ви запускаєте власне додаток, і віртуальне пиво "наливається" у вашу склянку на дисплеї смартфона відповідно до налаштувань. Потім ви нахиляєте смартфон і голосно "ковтаєте" (звук можна відключити, наприклад, якщо ви в офісі), а у фіналі — не менш галасливо відригуєте. Як то кажуть, приємного апетиту, але його може зіпсувати обов’язкова реклама між "порціями".

Перетворюємо голос "Перетворювачем голосу"

Ще один досить безглуздий, але кумедний додаток. Ви записуєте свій голос, а потім спотворюєте його за рахунок запропонованих у меню ефектів.

З вами говорить Великий робот

Мій персональний топ — зоологічні опції "Бурундуки, що співають", коли запис програється на вищій швидкості, ніж записано, що створює комічний ефект (але щоб розібрати слова, потрібна гарна дикція та чіткість вимови). А також "Качка", коли запис програється "кракаючим" голосом. І, звичайно ж, кнопка "Задом наперед".

До речі, по-справжньому дивно ваші слова прозвучать навіть не голосом "Великого Робота" або "Полтергейсту", а коли фразу, записану задом наперед, ви програєте за допомогою функції "Задом наперед".

Приміряємо татуювання з INKHUNTER

Не зовсім марна програма, яка дозволяє зрозуміти, як на вашому тілі виглядатиме та чи інша татуювання. Погодьтеся, прикрасити тебе гарним малюнком – не лише хворобливий процес, але ще й безповоротний. За допомогою технології доповненої реальності (Augmented Reality, AR) можна дізнатися, як тату буде виглядати на вашій шкірі.

У програмі передбачено набір ескізів татуювань на будь-який смак, можна також завантажити власні зображення. Після того, як ви вибрали малюнок, потрібно помітити ділянку шкіри, яку ви плануєте "забити", смайликом — вся ця процедура докладно прописана у прев’ю на відео. Слідкуйте за тим, щоб "очі" намальованого смайлика знаходилися на одному рівні з кінчиками "рота" (у мене, наприклад, з першого разу не вийшло), тоді ви зможете "зловити" малюнок камерою.

Малюнок для татуювання, який я вибрав ...і кінцевий результат, згенерований програмою.

Головна незручність INKHUNTER — без потрібної вправності не так просто "приміряти" на собі малюнок, потрібна допомога друга або доведеться скористатися дзеркалом.

Полюємо за привидами з Ghost Radar Classic

Цей додаток для відстеження паранормальної активності дозволяє засікти, де у вашому будинку причаїлися привиди, духи та інша нечисть. Його величезний мінус – засилля реклами, яку неможливо відключити. Щоб запустити Ghost Radar Classic, спочатку потрібно подивитися два довгі ролики. Крім того, реклама постійно перебиває роботу додатку.

Звичайно ж, це просто жарт, але я все одно просканував кімнату буквально кожен кут за кутом. Як ви можете побачити на ролику, під час запису експерименту жодна примара не була зафіксована. Але як тільки я вимкнув камеру, додаток сповістив мене про те, що в кімнаті з’явився привид.

Коли я вимкнув камеру і знову запустив програму Ghost Radar Classic зафіксував паранормальну активність

Просканувавши кімнату ще раз, я визначив, що паранормальна активність спостерігається у районі телевізора. Що зовсім не здивувало – де ще ховатись нечистій силі? Там їй саме місце. Але змусив задуматися про те, що привид активізувався відразу після того, як я вимкнув камеру. Виходить, додаток справді працює?

Раніше "Телеграф" тестував нейромережі, що дозволяють навчатися, малювати, складати музику, генерувати фотографії та багато іншого.