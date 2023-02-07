9 нейромереж на кожен день. Розвиваємось, малюємо і пишемо музику разом із ШІ

Ми протестували, що можуть безкоштовні додатки на основі нейромереж

Нейромережі непомітно увійшли в наше життя і стали частиною буденності: сьогодні штучний інтелект (ШІ) використовують і вчені для вирішення головоломних наукових завдань, і школярі, за яких чат-боти виконують домашню роботу. "Телеграф" протестував кілька безкоштовних додатків, щоб перевірити на власному досвіді, чи справді майбутнє вже настало.

Вгадуємо мелодію разом із Shazam

Найстаріший додаток на основі нейромережі, написаний ще наприкінці минулого століття, Shazam набув масового поширення через стрімкий розвиток смартфонів. Програма дозволяє записати через мікрофон мелодію, яку ви почули по радіо чи на вулиці, але не знаєте ані автора композиції, ані назви.

Далі система створює спектрограму пісні, а потім алгоритми порівнюють фрагмент із мільйоном інших, очищуючи звук від сторонніх шумів. У результаті Shazam не тільки точно називає артиста і назву треку, а ще й дає посилання на потоковий ресурс, де ви можете слухати улюблену пісню, скільки душі завгодно. А 2015 року було випущено оновлення, яке дозволяє здійснювати пошук за текстами пісень і назвами альбомів.

Робимо колажі з Remove.bg

За допомогою цієї нейромережі можна прибрати тло на фотографії та, за бажання, поставити замість нього інше. Навіщо це потрібне, інше питання.

Програма сама визначає передній план на фото... ...і відрізає від нього тло... ...яке потім можна підставити яке завгодно.

Таким чином ви можете підготувати кілька фотографій для колажу, зачистивши тло – Remove.bg дозволяє ефективно працювати з такими тонкими деталями, як розтріпане волосся, наприклад. (У Photoshope вам доведеться витратити чимало часу, щоб вирізати кожне пасмо волосся.) Або, наприклад, нашвидкуруч зробити фотожабу.

ШІ розпізнає об’єкти на передньому плані й видаляє решту. Однак ШІ сам вирішує, що на фотографії є тлом, а що — об’єктом на передньому плані. Але якщо не використовувати фото з масою дрібних і тонких деталей, помилок можна легко уникнути. Найкраще Remove.bg працює із зображеннями людей. У підсумку виходить зображення у форматі png і роздільною здатністю 567*440 px.

Реєстрація не потрібна, але, щоб отримати результат у максимальному дозволі, доведеться підписатися на програму. Ціна передплати — від 0,23 до 1,99 дол за фото, залежно від тарифного пакета.

Розмальовуємо фото з Рalette

Неймовірно простий у використанні і зручний додаток Рalette для розфарбовування чорно-білого фото та зміни барвистої гами на кольоровому, якщо вас з якоїсь причини не влаштовує колорит.

Інтерфейс Рalette простий і дуже зручний

Малюємо у AutoDraw

Google AutoDraw – сервіс, що дозволяє малювати кліп-арти простими рухами миші, був розроблений Деном Мотценбекером та Кайлом Філіпсом у Google Creative Lab. Як стверджують самі творці, "він поєднує машинне навчання з малюнками талановитих художників, щоб допомогти кожному створювати щось креативне".

Вміння малювати не знадобиться — Ai сам підбере схоже зображення... ...яке можна потім розфарбувати... ...або замінити інше

Інтерфейс сервісу нагадує спрощений Paint – можна скористатися функцією пензля, набору тексту, вибору фігури та заповнення фігури кольором. Від вас не знадобиться особлива спритність у володінні мишкою: головне, намалювати виразний малюнок, а далі нейромережа розпізнає його і запропонує на ваш вибір готові зображення. Постаті можна пересувати, змінювати їхній розмір і колір, а потім створювати з них нові цілісні зображення.

Підбираємо фільми на вечір із Gnod

Проект німецького фахівця зі штучного інтелекту Марека Гібні допоможе урізноманітнити своє дозвілля. За словами творця, ця самонавчальна система рекомендацій Gnod, "спілкується з кожним, хто заходить на сайт, намагаючись зрозуміти його картину світу". За допомогою сервісу можна знайти фільми, книги, твори образотворчого мистецтва та музику на основі ваших уподобань. Наприклад, ви вводите три свої улюблені фільми, і нейромережа рекомендує вам схоже кіно.

Ми вирішили ускладнити завдання і назвали три найрізноманітніші за жанром та стилістикою фільми – хорор "Зловісні мерці", ексцентричну комедію братів Маркс та наукову фантастику від Крістофера Нолана. В результаті Gnod порадив нам подивитися ще одну комедію в дусі "Качиного супу", "Банани" Вуді Аллена: у ній теж багато абсурдного гумору та ексцентричних гегів. Тож працює.

Створюємо логотипи з LogoAi та Looka

Вибираєте шрифт... ..і сферу діяльності... ...і ось уже логотип вашого бренду готовий

При роботі з LogoАi спершу ви вводите назву вашого бренду та гасло, потім рід діяльності (подорожі, спорт, технології тощо), кольорову гаму – теплі, холодні чи контрастні кольори. Щоб користувачам було легше зорієнтуватися, надаються пояснення. Так, холодні – це кольори довіри, лояльності, інтелекту та спокою, а теплі навпаки: радості, ентузіазму, креативності тощо. Також передбачено чорно-білий дизайн логотипу. Насамкінець вибираємо стиль шрифту і чекаємо п’ять-сім хвилин, поки нейромережа генерує логотипи, серед яких вибираємо той, що вам до душі.

Сервіс Looka ще простіший: ви вводите назву бренду і серед багатьох представлених логотипів вибираєте зразок, за прикладом якого буде згенеровано лого. Щоправда, на відміну від LogoАi, це платний сервіс: завантаження одного зображення коштуватиме 20 дол.

Пишемо електронну музику з Mubert

Унікальним додаток Mubert робить те, що над його створенням програмісти працювали пліч-о-пліч з музичними продюсерами. Це величезна база ретельно відібраних семплів (музичних фрагментів), які відтворюються у певному поєднанні та порядку. При цьому свої семпли надавали проекту такі всесвітньо відомі електронні музиканти, як Atom з Німеччини.

Спочатку на Mubert було доступно всього шість жанрів електронної музики, від ambient до deep house, зараз до них додалися рок у всьому його різноманітті, включаючи хеві-метал, а також джаз і фанк. При цьому база семплів постійно оновлюється.

Після реєстрації вибираєте елементи, з яких хочете згенерувати трек — жанр, настрій, потрібний ритм, і щоразу нейромережа народжує вам унікальний аудіопотік. Як і у випадку з іншими програмами, інтерфейс дуже простий і зрозумілий. Mubert можна порівняти з радіостанцією, яка транслює лише ту музику, яка вам подобається. Ще б пак, адже ви самі її створюєте!

Пожвавлюємо наші спогади з Deep Nostalgia

Одна з функцій ізраїльського онлайн-сервісу MyHeritage, сімейно-орієнтованої соціальної мережі та генеалогічного сайту, що налічує понад 70 тис. користувачів, — додаток Deep Nostalgia став неймовірно популярним одразу ж після запуску на початку 2021 року. Це не дивно: із допомогою ШІ тут можна анімувати фотографії. Головна умова – на знімках мають бути зображені люди.

Після обробки, яка забирає щонайбільше 20 сек, користувач отримає відеоролик, на якому обличчя з фотографії посміхається, моргає та киває головою. Є сенс попередити чутливі натури: не варто анімувати фото близьких, що пішли з життя, особливо якщо гіркота втрати ще свіжа. Ефект анімованого знімка, і справді, справляє потужне враження. Не дивно, що на даний момент за допомогою Deep Nostalgia користувачі оживили понад 106 млн фото.

Генеруємо фото неіснуючих людей із ThisPersonDoesNotExist

Навіть найвірогідніше зображення здається дещо зловісним

Одна з найпопулярніших і водночас дивних нейромереж створена співробітником компанії Uber Філіппом Ваном. ThisPersonDoesNotExist генерує зображення неіснуючої людини – щоразу, коли ви оновлюєте сторінку, на екрані виникає згенероване ШІ обличчя людини, якої нема у природі. Так само можна отримати зображення неіснуючих в офлайні кішок, коней і полотен абстрактного живопису.

Як бачите, обличчя на фото виходять досить правдоподібними, але все одно можна побачити деяку дивність. Наприклад, зверніть увагу на відображення у дзеркалі.

Нагадаємо, що "Телеграф" протестував гучний ChatGPT і дізнався, як користуватися сервісом, який може написати все замість вас.