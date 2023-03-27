Які системні додатки на телефоні можна спокійно видаляти: від них — жодної користі

Це допоможе помітно підвищити продуктивність вашого пристрою

Якщо вас турбує підвисання смартфона, можливо, йдеться про брак пам’яті на гаджеті. В такому випадку краще очистити кеш і повидаляти зайві програми, які не дають телефону нормально працювати, просто займаючи місце.

Однак буває і так, що всі непотрібні додатки вже видалені, а вільного місця все ще недостатньо. В такому випадку саме час взятися за системні застосунки. Однак пам'ятайте при цьому, що видаляти можна далеко не всі такі програми. Про те, яких можна позбутися без поганих наслідків, розповідає профільне видання itechua.

Які системні програми можна видалити з телефона

Спеціалісти кажуть, що насамперед варто позбутися продубльованих додатків. Наприклад, якщо ви користуєтеся картами від Google або Apple Maps, то всі інші мапи вам точно не потрібні — такі додатки лише засмічують пам’ять вашого гаджета.

Також "під роздачу" у випадку браку пам’яті на телефоні, потрапляють месенджери, музичні сервіси та соцмережі, які займають занадто багато місця. Крім того, можна спокійно обійтися і без таких програм, як погодні віджети, календар та інші органайзери, калькулятор, диктофон, перекладачі, нотатки тощо. Якщо усім цим ви не користуєтеся взагалі або ж використовуєте їх дуже рідко, краще їх просто видалити, адже у випадку нагальної потреби, їх усі можна заново завантажити із Google Play або App Store.

Як видаляти системні додатки зі смартфона

Найкраще, за словами фахівців, очищати пам’ять телефона вбудованими програмними засобами. На пристроях iOS для цього є спеціальна функція "Вивантажити", яка зберігає дані додатка. А от на пристроях Android потрібно очистити дані або кеш додатка в налаштуваннях. Це допоможе підвищити продуктивність вашого пристрою.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи заряджається телефон нормально. Існує щонайменше дві причини, через які смартфон може або погано заряджатися, або ж не приймати заряду взагалі.