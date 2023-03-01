35 лет технологии СD-ROM, изменившей мир. Как это было

Первые лазерные диски были 30 см в диаметре и записывались на обе стороны, как пластинки

1 марта 1988 года технологическая компания Apple Computer анонсировала выход нового устройства – СD-ROM. Это стало важнейшей вехой в развитии компьютерных технологий, которая во многом изменила нашу жизнь. Читайте историю взлета и падения СD-ROM в материале "Телеграфа".

Все началось с лазерных дисков

История СD-ROM (англ. Compact Disc Read-only Memory) начинается с появления СD-дисков, или лазерных дисков, как их называли поначалу: слово "лазерный" подчеркивало футуристичность технологии. Ее разработали в 1979 году, когда инженеры голландской компании Phillips совершили форменную революцию в области звуковоспроизведения.

Так выглядели первые лазерные диски с фильмами: запись производилась с двух сторон, как на пластинках

Причем первые компакты, названные ALP (Audio Long Play), были размером с пластинку – 30 см в диаметре. Но если для выпуска музыки они не прижились, то формат LaserDisc разработки тех же Philips совместно с MCA какое-то время использовался для выпуска видеозаписей, пока его не вытеснили видеокассеты.

Параллельно собственными разработками в этом направлении занимались в Sony; позднее эти две компании объединили усилия.

Альтернативная версия. Есть мнение, что компакт-диск изобрели вовсе не Phillips и Sony, а американский физик Джеймс Рассел в 1971 году – он разрабатывал для компании Optical Recording принципиально новый носитель информации.

Первым музыкальный CD, который попал на прилавки в 1982 году, стал альбом "52nd Street" певца и пианиста Билли Джоэла

Преимущества формата. По сравнению с виниловыми пластинками компакт-диски казались тогда огромным шагом вперед. Винил ограничивался всего 40-45 минутами звучания, причем процесс просушивания приходилось прерывать, чтобы перевернуть пластинку на другую сторону. Частотные характеристики к концу каждой стороны падали, так что более громкие и насыщенные композиции приходилось ставить в начало стороны. Наконец, со временем пластинка приходила в негодность от физического воздействия, даже если ее аккуратно слушали и хранили по всем правилам.

В то же время компакт-диск позволял записать до 74 часов музыки, избежать шумов и дольше сохранялся. Его было удобнее носить и проще хранить – наконец, он обходился дешевле в производстве.

Благодаря Норио Ога, на компакт-диск помещалось ровно 74 минуты музыки

Почему компакт-диск звучал 74 минуты? Существует легенда, что это дело рук вице-президента Sony Норио Ога. Он настоял, что компакт-диск должен вместить самое продолжительное исполнение Девятой симфонии Бетховена (74 минуты с дирижером Вильгельмом Фуртвенглером) – согласно опросам, самого популярного музыкального произведения в Японии в 1979 году. Забавно, но когда в 1982 году наладили массовое производство CD, первой издали не Девятую симфонию, а Третью.

К 2000 году хронометраж диска удалось разогнать до 80 минут, а объем данных – до 800 мегабайт.

Блеск и тщета CD-ROM

Хотя Apple анонсировали технологию CD-ROM еще 1988 году (а разработки в данном направлении начали еще в 1985 году Atari, Philips, Hitachi, Sony и Toshiba), компьютер с приводом увидел свет только через 4 года.

Так выглядела мечта гика 30 лет назад. Цена вопроса - каких-то 3 тыс. долл.

Mac IIvx, первый компьютер модели Macintosh, с металлическим корпусом и встроенным приводом CD-ROM, появился в продаже 19 октября 1992 года. Он стал знаменит, благодаря разумному соотношению цены и качества, а через пять месяцев компания снизила его стартовую цену с 2900 долл. до более приемлемых 1800. Теперь на компьютер можно было устанавливать самое передовое мультимедийное программное обеспечение и, что не менее важно, играть в игры. Игровые консоли на основе CD-проигрывателя выпускали в Японии еще с 1987 года, но появление компьютерного привода позволяло сэкономить на приставке.

Десять лет расцвета. В 1996 году, через год после того, как был анонсирован новый формат, появились первые DVD (англ. Digital Video Disc — цифровой видеодиск), разработанные тем же тандемом Philips и Sony. Первый пишущий DVD-привод увидел свет уже на следующий год, в 1997-м. Именно благодаря формату DVD, а также появлению возможности перезаписывать диски СD-RW (англ. Compact Disc-ReWritable — перезаписываемый компакт-диск) и достижению скорости записи х52, технология достигла технического пика в 2005 году.

Впрочем, настоящей вершиной стал формат Blue Ray, появившийся на свет в 2006-м. При тех же размерах плотность записи на диск удалось увеличить до 25 гигабайт данных, то есть более чем в 30 раз! А с появлением второго слоя объем данных вырос, соответственно, вдвое. И если музыкальные CD сегодня остаются уделом коллекционеров, то в формате Blue Ray до сих пор выпускаются диски для игровых консолей и домашних кинотеатров.

Невероятно, но факт: на киевском рынке "Петровка" диски продают до сих пор

Расцвет пиратства. Пишущие приводы нанесли по шоу-бизнесу – звукозаписывающим компаниям, киностудиям и компаниям-разработчикам игр – не менее болезненный удар, чем появление аудио- и видеокассет. Ведь теперь любой диск можно было переписать в домашних условиях. Особенно сильно пострадали звукозаписывающие компании, чьи доходы взлетели до небес к концу 1980-х, когда CD вытеснили с рынка винил. Ничего удивительного: при той же цене в 20 долларов компакт-диски было куда дешевле в производстве и логистике, да и в магазинах занимали меньше места.

Киевляне помнят расцвет рынка "Петровка", заваленного контрафактными дисками – между прочим, самого большого пиратского рынка в Европе, хотя гордится тут особо нечем. Как ни странно, если интернет почти добил музыкальный бизнес, "Петровке" всё нипочем: до сих пор там все еще покупают фильмы и сериалы на "самопальных" DVD-дисках.

А пока одни ностальгируют по временам теплого лампового звука, аудиокассетам и самопальным CD, напоминаем более продвинутым пользователям электронной техники, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi, чтобы вы навсегда забыли о медленном интернете.