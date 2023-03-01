Как усилить сигнал домашнего Wi-Fi фольгой: хитрость, с которой вы забудете о медленном интернете

Примените этот трюк и получите еще более сильный сигнал Wi-Fi

Улучшить работу домашнего Wi-Fi можно очень просто, быстро и бюджетно, главное знать несколько маленьких хитростей. И чтобы наши читатели были более подкованы — мы хотим поделиться практичным и дешевым способом повысить скорость вашего Wi-Fi-роутера.

Как отмечает портал santeplus, отличным "средством", которое отлично усиливает сигнал домашнего Wi-Fi является обычная алюминиевая фольга. Как это работает — читайте далее.

Как усилить сигнал домашнего Wi-Fi фольгой

Вам понадобятся: алюминиевая фольга, небольшая коробка и клей/скотч.

Сначала приклейте алюминиевую фольгу к поверхности коробки. Размер его должен примерно совпадать с размерами роутера. Если вы все еще храните коробку, в которой был маршрутизатор, то она должна заменить вашу маленькую коробку. Убедитесь, что алюминиевая фольга распространяется на все поверхности. Используйте скотч или клей, чтобы он оставался плоским.

Затем поставьте коробку сразу за антеннами. Вот и все!

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.