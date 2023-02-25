Если скорость интернета внезапно падает: как узнать, воруют ли соседи ваш Wi-Fi

Три простых способа проверить давние догадки

Если ваше подключение к интернету внезапно, без видимых причин, стало значительно медленнее, нужно сразу искать причину. Их может быть несколько и связаны они могут как с проблемами с роутером, так и с перебоями на линии. А может быть и такое, что ваш Wi-Fi "незаметно" воруют соседи.

Как проверить последнее предположение, рассказывает santeplusmag. Все на самом деле очень просто, ведь у каждого владельца Wi-Fi-роутера есть специальная административная панель, через которую можно посмотреть, сколько пользователей подключено к сети в этот момент.

Заметим, что пока кто-то просто пользуется "халявным" интернетом, другие могут иметь более воровские планы. Например, попытаться взломать ваши мессенджеры и украсть конфиденциальные данные. К счастью, владелец сети Wi-Fi имеет доступ к панели администрирования своего роутера. Более того, маршрутизаторы отображают журнальную информацию, включая даже то, когда и что вы просматривали на своем компьютере.

Топ-3 способа узнать, сломал ли кто-то ваш Wi-Fi

Специальные программы. Можете попробовать загрузить приложение "Fing" для планшетов и смартфонов, если ваша операционная система IOS, а настройка "Сканирование сети" отлично подходит для тех, у кого Android. Кроме того, IP-сканер "Wireshark" позволит любой ОС идентифицировать сетевых воров на вашем компьютере. А бывает и такое, что плохое соединение может быть связано с маршрутизатором, который просто нужно перезапустить. Проверьте журналы администратора, чтобы увидеть, не подключались ли к вашему Wi-Fi посторонние лица. Для этого введите в адресной строке следующие комбинации: "192.168.1.1" или "192.168.2.1". Это поможет вам обнаружить, есть ли в вашей истории сайты, которые вы не посещаете. Если да, есть смысл спросить у других жителей дома, не их ли сайты и если нет — значит, кто пользуется вашим подключением к сети. Измените пароль Wi-Fi. Самый простой из всех доступных способов, который даст мгновенный результат. Кстати, менять пароль к сети рекомендуют каждые 3-6 месяцев. Помните, что пароль должен быть надежным, сочетая в себе большие и маленькие буквы, а также цифры.

Ранее мы рассказывали о 3 домашних лайфхаках, которые улучшат работу роутера. Ваш интернет будет "летать", если проблема с подвисанием сети касается именно Wi-Fi-роутера.