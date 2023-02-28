Почему телефон медленно заряжается: проблемы, которые можно легко исправить самостоятельно

Решив эти проблемы, ваш телефон будет заряжаться намного быстрее

Существует несколько причин, по которым ваш смартфон может медленно заряжаться. Это может быть связано как с проблемами с системой вашего телефона или его оборудованием, а также и с вашими привычками использования мобильного устройства.

Чтобы больше не иметь дело с телефоном, который заряжается слишком медленно важно знать потенциальные причины этого, пишет santeplus. И вот самые очевидные из них.

Почему телефон медленно заряжается

Кабель вашего телефона может быть неисправен

Одна из причин, по которой ваш смартфон медленно заряжается, связана с неисправным кабелем. Проверьте кабель своей зарядки и замените его, если есть какие-либо повреждения. Избегайте использования подделок, которые еще больше повреждают аккумулятор телефона.

Поврежденное зарядное устройство для телефона

Хотя зарядные устройства, приобретенные непосредственно у производителя, более долговечны и имеют лучшую защиту внутренней проводки, но и они постепенно изнашиваются. Кроме того, медленная зарядка также может быть связана с мощностью вашего адаптера. Со стандартным зарядным устройством на 5 Вт ваш телефон будет заряжаться дольше, чем если бы он использовался на 18-ваттном зарядном устройстве. Но не все так просто, потому что, прежде чем вы броситесь брать адаптеры, которые содержат максимально возможное количество Ватт, вы должны знать, сколько нужно именно вашему гаджету.

Источник питания вашего телефона

Подключив кабель зарядки к USB-порту ноутбука или к аккумулятору автомобиля будьте готовы к тому, что зарядка будет намного медленнее, чем от сетевой розетки. Просто убедитесь, что вы используете правильный кабель и адаптер питания.

Ваше поведение

Помимо вышеупомянутых элементов, есть еще ваше поведение по отношению к устройству, которое также может влиять на скорость его загрузки. Вы не должны пользоваться своим смартфоном, пока он заряжается, если хотите, чтобы он быстрее зарядился.

Ранее "Телеграф" сообщал, что небезопасно не только оставлять телефон заряжаться на ночь. Держать в розетке даже зарядное устройство не стоит из-за определенных рисков.