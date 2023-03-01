Как понять, что ваш телефон взломали: какой значок появляется на экране

Заподозрив постороннее вмешательство в ваш смартфон, обратите внимание на эти два момента

Если ваш телефон начал хуже работать, постоянно подвисает и выбрасывает из программ без причины, вероятнее всего, он заражен вирусами. Вредоносное ПО нужно как можно быстрее обнаружить и удалить со смартфона. Однако, если вы заподозрили, что гаджет сломали, обратить внимание нужно на другие моменты.

Как понять, что речь идет именно о кибератаке и несанкционированном завладении вашими данными, в комментарии GSMinfo рассказал киберэксперт Сергей Томко. По его словам, внимание следует обратить всего на две вещи: температуру устройства и появляющиеся на экране значки.

В первом случае речь идет о чрезмерном нагреве смартфона, когда вы им особенно активно не пользуетесь — у вас нет кучи открытых программ и игр, оперативная память ничем не перегружена. Во втором случае эксперт говорит о внезапном появлении на экране значков аудиозаписи или использования камеры – обычно они появляются вверху экрана. На Android при включении микрофона появляется зеленый круг, а при подключении камеры красный.

Если вы заметили это, прежде всего необходимо проверить, каким приложениям вы предоставили доступ к камере или, соответственно, микрофону. Это можно выяснить в настройках телефона. И лучше эти разрешения в этом случае отключить.

Раньше мы рассказывали, почему нужно класть телефон нужно только экраном вниз. Узнав об этом, вы начнете поступать так же.