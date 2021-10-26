С каждым годом печатное слово все меньше ценится человечеством

Книги лучше продавать на аукционах, поскольку на книжных рынках продать их очень сложно, и часто они заканчивают свой путь в мусоре.

Видели, как умирают книги? Под открытым небом. На дожде. Морозе. Сваленные на огромную кучу в закутках книжного рынка "Петровка". Не многим удается вырваться из рук охранников этого "гетто". Их еще называют продавцами. Они жутко торгуются за каждый из истершихся кусков бумаги, не уступая ни на грош. По их поведению кажется, что именно покупатели виновны в том, что свалы этих книг образовались. Так и есть. В принципе. И не вздумайте предложить продавцам купить что-то у вас! Узнаете, что продать это (ценное для вас) невозможно. В принципе. Никогда. Ну, за грош. Может, если повезет.

Поэтому продавайте книги на интернет-аукционах. Дорого. Поштучно.

Я проверял — это работает.

И книги при этом живут дольше.