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Бачили, як помирають книжки?

Автор
Олександр Децик Олександр Децик
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На популярному книжковому ринку Києва викинули товар у сміття Новина оновлена 26 жовтня 2021, 19:54
На популярному книжковому ринку Києва викинули товар у сміття

З кожним роком друковане слово дедалі менше цінується людством

Книги краще продавати на аукціонах, оскільки на книжкових ринках їх продати дуже складно, і часто вони закінчують свій шлях у смітті.

Бачили, як помирають книги? Просто неба. На дощі. Морозі. Звалені на величезну купу в закутках книжкового ринку "Петрівка". Не багатьом вдається вирватися з рук охоронців цього "гетто". Їх ще називають продавцями. Вони моторошно торгуються за кожен зі шматків паперу, що зіпсувалися, не поступаючись ні на гріш. За їхньою поведінкою здається, що саме покупці винні в тому, що звали цих книг утворилися.Так і є.В принципі.І не думайте запропонувати продавцям купити щось у вас! Дізнаєтесь, що продати це (цінне для вас) неможливо… В принципі… Ніколи… Ну, за гріш… Може, якщо пощастить.

Тож продавайте книжки на інтернет-аукціонах. Дорого. Поштучно.

Я перевіряв – це працює.

І книги при цьому живуть довше.

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Теги:
#Київ #Книга #Петрівка #Блог
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