Секс с клиентками и работа на ОПЗЖ или что не так со Спартаком Субботой: топ-5 моментов громкого расследования

Звездный "психотерапевт" и соведущий YouTube-проекту "Подкаст-терапия" стал героем резонансного расследования

Спартак Суббота – медийный человек, позиционирующий себя как психотерапевт и медицинский психолог. Его подкаст с актером Евгением Яновичем "Подкаст Терапия" стал едва ли не самым популярным в Украине, а самого Спартака считают ценным гостем в разных программах. Его приглашают на телеэфиры, стендапы и выступления в университетах как эксперта в области психологии и психотерапии.

Вместе с популярностью, Суббота получал немало критики, однако всегда отвергал все упреки. Сейчас сеть всколыхнуло расследование, в котором авторы обвиняют популярного психолога во лжи, называют его мошенником и самозванцем.

Психотерапевт Илья Полуденный собирал доказательства обмана и мошенничества Субботы в течение 7 месяцев – результаты расследования он опубликовал в онлайн-медиа " Сознательные ". Кроме того, в Ютубе был презентован пятисерийный документальный фильм "Сатердей. Человек, играющий спектакль".

Автор утверждает, что, возможно, речь идет об одной из самых масштабных и скандальных историй лжи в медиапространстве Украины. Ведь опрометчивость десятков СМИ помогла создать бутафорский образ и успешно монетизировать его.

Собственно, журналисты выяснили, что Спартак Суббота в течение нескольких лет только выдавал себя медицинским психологом и врачом, когда еще не получил никакой аккредитации.

Спартак и образование с наукой

По данным Ильи Полуденного, Спартак Суббота получил свою научную степень в 2021 году, а официально зарегистрированным кандидатом наук стал в 2022 году. Тем не менее с 2017 года Спартак был представлен в СМИ как самый молодой кандидат наук в Украине. Кроме того, Спартак часто ссылался на свой статус, используя его в качестве регалии. Хотя до этого времени его следовало называть аспирантом или "соискателем".

Журналисты также подозревают, что Суббота не писал свои научные работы самостоятельно, потому что его тезисы из статей иногда совсем противоположны озвученным на подкастах.

Он не учился ни в одном медицинском вузе , и тем более в НМУ имени А.А. Богомольца. Везде где он называет себя врачом-психиатром, он лжет прямо в глаза. Александр Александрович Суббота учился в НПУ имени М.П. Драгоманова за специальностью "психология" и получил квалификационный уровень "бакалавр". Вероятно, это все его признанное государством образование, поскольку по данным расследования ему не удалось нитрифицировать "французские магистратуры". Если это так, то он выдавал себя за не только врача-психиатра, но и психологом и психотерапевтом работал незаконно", — пишут авторы.

Спартак и секс с клиентками

Спартак Суббота грубо нарушал этику психотерапевта, вступая в сексуальные отношения с клиентками.

Психолог Артем Осипян рассказал, что знает Субботу. Когда-то они общались, однако со временем их отношения ухудшились. Осипян долгое время высказывал критику по поводу действий психолога и неоднократно публиковал свои мысли о нем на своей странице в Facebook.

"В период, когда мы уже с ним не общались, было такое, что Спартак кого-то перенаправлял ко мне. Одна из таких клиенток ко мне ходила, имели уже несколько консультаций, и в какой-то момент она мне сказала: "Знаете, мне очень трудно доверять психологам, психотерапевтам". Я начал деликатно спрашивать. И она сказала: "Был один психолог, психотерапевт, с которым у меня были хорошие отношения, но потом это романтизировалось, и у нас уже были такие романтическо-сексуальные отношения", — говорит Осипян.

Он был очень возмущен, но тогда еще не знал, кто именно из психологов спит со своими клиентками. Артем Осипян рассматривал возможность обращения в нравственную комиссию. Клиентка не была против этого, а впоследствии призналась, что у нее были сексуальные отношения со Спартаком Субботой.

"С ее слов это был специальный акт, это не было случайно, знаешь он влюбился в клиентку и не выдержал. Это было что-то провокационное. Он подавал это типа, он таким образом ее лечит от чего-то", — добавляет Осипян.

Он рассказал об этом в сети и получил немало сообщений от женщин, которые также имели отношения с Субботой, однако у них нет сил и желания для скандалов и попыток привлечь психолога к ответственности. Удалось зафиксировать не менее пяти таких случаев.

В комментариях под одним из сообщений Осипяна журналисты нашли девушку Анну, которая также имела травматический опыт "терапии" Субботы. Она согласилась поведать об этом на камеру.

Спартак и СБУ

Также он никогда не работал в Службе безопасности Украины, хотя упоминается как психолог группы быстрого реагирования СБУ. На самом деле мужчина работал в частной правоохранительной фирме ООО "Союз безопасности Украины", но никогда не говорил, какой именно "СБУ" подразумевает. Мужчина манипулировал сходством аббревиатур и не уточнял, как они расшифровываются.

"Если до вас постепенно доходит, что манипуляции на уровне 5 класса сработали на сотни тысяч человек и десятки СМИ, то вы схватили суть истории", — говорит расследователь.

Спартак и работа на ОПЗЖ

Автор расследования обнаружил, что Суббота сотрудничал с аналитическим исследовательским центром "Seetarget", связывающимся со скрытым пиаром политических сил, в частности, ныне запрещенной ОПЗЖ.

В то же время, в своих интервью Спартак заявлял о своей политической неосведомленности, а с конца 2018 года о нем пишут как о политическом психологе. Это создает впечатление, что ранее, сотрудничая с организацией Seetarget, он занимался скрытым политическим пиаром, включая партии ОПЗЖ.

Спартак Суббота пока не прокомментировал эту ситуацию, но издавающее его книгу издательство "Вихола" сообщило, что общалось с ним и в ближайшее время предоставит детали этого разговора.

Психолог и член Национальной психологической ассоциации Артем Осипян, с которым Спартак дружил и изучал КПТ, рассказал, что "звездного психолога" зовут не Спартак, а Александр.

Это также подтвердил одногруппник Спартака по военному лицею в Боярке, где тот когда-то учился. Впрочем, сам Спартак говорил, что это его настоящее имя, указанное в свидетельстве о рождении.

Именно информация об изменении имени помогла расследователям найти больше сведений об образовании Субботы.

"Изменение имени — законное право гражданина Украины. Однако факт изменения имени является ключевым для доказательной базы расследования, которая переводит всю эту ложь на новый уровень — вне этики, и скорее всего закона", — заключает психотерапевт Илья Полуденный.