Опять плагиат? Вокруг нового главы Минобразования вспыхнул громкий скандал

Не успел вступить в должность Лисовой, как уже успел разгореться скандал

Не успело пройти и дня с момента назначения Оксена Лисового новым министром образования и науки вместо скандально известного Сергея Шкарлета, как в сети уже начал разгораться скандал и все такой же, как и с его предшественником.

"Телеграф" разбирался, в чем обвиняют нового главу Минобразования.

Как и в ситуации со Шкарлетом, Лисового уже успели обвинить в плагиате. На ситуацию, в частности, обратил внимание нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Он сделал репост на свою страницу в Facebook поста, где наглядно показывается и утверждается, что диссертация нового министра образования является плагиатом. Дело дошло даже то того, что текст был скопирован со всеми грамматическими ошибками автора.

"Пороблено", — иронизирует депутат, намекая на подобную ситуацию со Шкарлетом.

Стоит отметить, что впервые информация о том, что в научной работе Лисового содержится плагиат, была опубликована на странице "Украинского движения пацифистов", основателем, которой, к слову, является ивано-франковский журналист Руслан Коцаба, обвиняемый в госизмене.

На странице сообщества появился анализ автореферата диссертации Лисового "Социокультурная самоидентификация личности", опубликованного в 2012 году, в котором содержатся заимствования без ссылок с признаками копирования отдельных словосочетаний из автореферата другой диссертации.

Речь идет о работе Арабчука Я.И. "Основные факторы социализации личности в поликультурной среде" в 2011 году.

"Если даже в автореферате в разделе о "научной новизне" содержится плагиат, можно себе представить, какие "открытия" будут ждать экспертов, которые приступят к основательной проверке содержания самой диссертации", — говорится в сообщении.

Также информация о плагиате была опубликована и на сайте "Ошибки и фальсификации научных исследований".

Автор под ником Василий Садовый утверждает, что в диссертации Лисового есть совпадения с двумя другими работами: вышеупомянутого Я. Арабчука и А. Зуева. В списках литературы, использованной при написании диссертации Лисового, работа Арабчука отсутствует.

"Доказательством бездумного копирования чужого текста господином Лисовым, как обычно, является ошибка в тексте статьи Зуева — в слове "анропокультурных" пропущена буква "т", и то же имеем в диссертации", — пишет Василий Садовый.

На ситуацию уже успели отреагировать в Верховной Раде. Так, например, член профильного комитета Совета Наталья Пипа согласна, что в работе Лисового есть плагиат, но большой проблемы в этом не видит.

"Один абзац у него выглядит скопированным с предыдущей работы. Больше таких случаев у него не было. Наверное, это была одна ошибка с его стороны. В работах Шкарлета было очень много плагиата. Одна ошибка у Лисового есть, но ее масштаб не такой, чтобы его не назначать. Он признает эту ошибку", — сказала она в комментарии BBC.

К слову о признании ошибки самим Лисовым, в комментарии изданию "Украинская правда.Жизнь" в Малой Академии наук Украины заявили, что "В случае выявления в его работе нарушений добропорядочности Оксен Лисовой готов отказаться от ученой степени кандидата наук и в должности министра формировать принципиально новую академическую культуру и культуру образовательного и научного менеджмента", – заявили в МАН, добавив, что сам Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академическому неблагочестию.

Впрочем, ученая Ирина Егорченко говорит, что она и ее коллеги по антиплагиатной инициативе "Дисергейт" — организация, которая признавала Сергея Шкарлета "плагиатором" — не исследовали научную работу Лисового и узнали о его обнаружении из интернета. В тоже время, Егорченко отмечает, что факт плагиата есть.

Отметим, что к этому моменту в сети уже поднялась целая волна негодования по этому поводу.

Напомним, что 20 марта, попавший, в частности, в скандал с плагиатом Сергей Шкарлет потерял свою должность министра, а уже 21 марта на его место назначили Оксена Лисового.