Знову плагіат? Навколо нового глави Міносвіти спалахнув гучний скандал

Не встиг вступити на посаду Лісової, як уже встиг спалахнути скандал

Не встигло пройти і дня з моменту призначення Оксена Лісового новим міністром освіти і науки замість скандально відомого Сергія Шкарлета, як у мережі вже почав розгорятися скандал і такий самий, як і з його попередником.

"Телеграф" розбирався, у чому звинувачують нового голову Міносвіти.

Як і в ситуації зі Шкарлетом, Лісового вже встигли звинуватити в плагіаті. На ситуацію зокрема звернув увагу нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв. Він зробив репост на свою сторінку посту Facebook, де наочно показується і стверджується, що дисертація нового міністра освіти є плагіатом. Дійшло навіть до того, що текст було скопійовано з усіма граматичними помилками автора.

"Пороблено", — іронізує депутат, натякаючи на подібну ситуацію зі Шкарлетом.

Варто зазначити, що вперше інформація про те, що в науковій роботі Лісового міститься плагіат, була опублікована на сторінці "Українського руху пацифістів", засновником, якою, до речі, є івано-франківський журналіст Руслан Коцаба, якого обвинувачують у держзраді.

На сторінці спільноти з’явився аналіз автореферату дисертації Лісового "Соціокультурна самоідентифікація особистості", опублікованого у 2012 році, в якому містяться запозичення без посилань з ознаками копіювання окремих словосполучень із автореферату іншої дисертації.

Йдеться про роботу Арабчука Я.І. "Основні чинники соціалізації особистості у полікультурному середовищі" у 2011 році.

"Якщо навіть в авторефераті в розділі про "наукову новизну" міститься плагіат, можна собі уявити, які "відкриття" чекатимуть на експертів, які розпочнуть ґрунтовну перевірку змісту самої дисертації", — йдеться в повідомленні.

Також інформацію про плагіат було опубліковано і на сайті "Помилки та фальсифікації наукових досліджень".

Автор під ніком Василь Садовий стверджує, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: вищезгаданого Я. Арабчука та О. Зуєва. У списках літератури, використаної під час написання дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

"Доказом бездумного копіювання чужого тексту паном Лісовим, як завжди, є помилка в тексті статті Зуєва — у слові "анропокультурних" пропущено букву "т", і те ж маємо в дисертації", — пише Василь Садовий.

На ситуацію вже встигли відреагувати у Верховній Раді. Так наприклад,член профільного комітету Ради Наталія Піпа згодна, що у роботі Лисового є плагіат, але великої проблеми в цьому не бачить.

"Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої роботи. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. У роботах Шкарлета було дуже багато плагіату. Одна помилка у Лісового є, але її масштаб не такий, щоб його не призначати. Він визнає цю помилку", — сказала вона у коментарі ВВС.

До слова про визнання помилки самим Лісовим, у коментарі виданню "Українська правда.Життя" у Малій Академії наук України заявили, що "У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня кандидата наук та на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту ", – заявили в МАН, додавши, що сам Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної неблагочестя.

Втім, вчена Ірина Єгорченко каже, що вона та її колеги з антиплагіатної ініціативи "Дісергейт" — організація, яка визнавала Сергія Шкарлета "плагіатором" — не досліджували наукову роботу Лісового та дізналися про його виявлення з інтернету. Водночас Єгорченко зазначає, що факт плагіату є.

Зазначимо, що до цього моменту в мережі вже піднялася ціла хвиля обурення з цього приводу.

Нагадаємо, що 20 березня, який потрапив, зокрема, у скандал із плагіатом Сергій Шкарлет втратив свою посаду міністра, а вже 21 березня на його місце призначили Оксена Лісового.