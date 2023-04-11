Секс з клієнтками та робота на ОПЗЖ або що не так зі Спартаком Субботою: топ-5 моментів гучного розслідування

Зірковий "психотерапевт" та співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" став героєм резонансного розслідування

Спартак Суббота — медійна людина, що позиціонує себе як психотерапевт та медичний психолог. Його подкаст з актором Євгеном Яновичем "Подкаст Терапія" став чи не найпопулярнішим в Україні, а самого Спартака вважають цінним гостем у різних програмах. Його запрошують на телеефіри, стендапи та виступи в університетах як експерта в сфері психології та психотерапії.

Разом з популярністю, Суббота отримував чимало критики, проте завжди відкидав усі закиди. Нині мережу сколихнуло розслідування, у якому автори звинувачують популярного психолога у брехні, називають його шахраєм та самозванцем.

Психотерапевт Ілля Полудьонний збирав докази обману та шахрайства Субботи протягом 7 місяців – результати розслідування він опублікував в онлайн-медіа "Свідомі". Окрім того, у Ютубі було презентовано п'ятисерійний документальний фільм "Сатердей. Людина, яка грає спектакль".

Автор стверджує, що можливо йдеться про одну із найбільш масштабних та скандальних історій брехні в медіапросторі України. Адже необачність десятків ЗМІ допомогла створити бутафорський образ і успішно його монетизувати.

Власне, журналісти з'ясували, що Спартак Суббота протягом років лише видавав себе за медичного психолога та лікаря, коли ще не отримав жодної акредитації.

Спартак й освіта та наука

За даними Іллі Полудьонного, Спартак Суббота отримав свій науковий ступінь в 2021 році, а офіційно зареєстрованим кандидатом наук став у 2022 році. Попри це, з 2017 року Спартак був представлений у ЗМІ як наймолодший кандидат наук в Україні. Крім того, Спартак часто посилався на свій статус, використовуючи його як регалію. Хоча до цього часу його слід було називати аспірантом або "здобувачем".

Журналісти також підозрюють, що Суббота не писав своїх наукових робіт самостійно, бо його тези зі статей інколи зовсім протилежні до озвучених на подкастах.

"Він не вчився в жодному медичному ВНЗ, і тим більше в НМУ імені О.О. Богомольця. Усюди де він називає себе лікарем-психіатром, він бреше прямо в очі. Олександр Олександрович Суббота навчався в НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю "психологія" і здобув кваліфікаційний рівень "бакалавр". Ймовірно, це вся його визнана державою освіта, оскільки за даними розслідування йому не вдалося нострифікувати "французькі магістратури". Якщо це так, то він видавав себе за не тільки за лікаря-психіатра, але й психологом та психотерапевтом працював незаконно", — пишуть автори.

Спартак і секс з клієнтками

Спартак Суббота грубо порушував етику психотерапевта вступаючи у сексуальні стосунки з клієнтками.

Психолог Артем Осипян розповів, що він знає Субботу. Колись вони спілкувалися, проте згодом їхні стосунки погіршилися. Осипян довгий час висловлював критику щодо дій психолога та неодноразово публікував свої думки про нього на своїй сторінці у Facebook.

"У період, коли ми вже з ним не спілкувалися, було таке, що Спартак когось перескеровував до мене. Одна з таких клієнток до мене ходила, мали вже декілька консультацій, і в якийсь момент вона мені сказала: "Знаєте, мені дуже важко довіряти психологам, психотерапевтам". Я почав делікатно питати. І вона сказала: "Був один психолог, психотерапевт, з яким у мене були хороші стосунки, але потім це романтизувалося, і у нас вже були такі романтичні-сексуальні стосунки", — каже Осипян.

Він був дуже обурений, але тоді ще не знав, хто саме з психологів спить зі своїми клієнтками. Артем Осипян розглядав можливість звернення до етичної комісії. Клієнтка не була проти цього, а згодом зізналася, що вона мала сексуальні стосунки зі Спартаком Субботою.

"З її слів це був спеціальний акт, це не було випадково, знаєш він закохався в клієнтку і не витримав. Це було щось провокативне. Він подавав це типу він таким чином її лікує від чогось", — додає Осипян.

Він розповів про це у мережі та отримав чимало повідомлень від жінок, які також мали стосунки з Субботою, проте в них немає сил та бажання для скандалів та спроб притягнути психолога до відповідальності. Вдалося зафіксувати щонайменше п'ять таких випадків.

У коментарях під одним з дописів Осипяна журналісти знайшли дівчину Анну, яка також мала травматичний досвід "терапії" Субботи. Вона погодилася розповісти про це на камеру.

Спартак і СБУ

Також він ніколи не працював у Службі безпеки України, хоча згадується як "психолог групи швидкого реагування СБУ". Насправді чоловік працював у приватній правоохоронній фірмі ТОВ "Спілка безпеки України", але ніколи не казав, яку саме "СБУ" має на увазі. Чоловік маніпулював схожістю абревіатур і не уточнював як вони розшифровуються.

"Якщо до вас поступово доходить, що маніпуляції на рівні 5 класу спрацювали на сотні тисяч людей і десятки ЗМІ, то ви ухопили суть історії", — каже розслідувач.

Спартак і робота на ОПЗЖ

Автор розслідування виявив, що Суббота співпрацював з аналітичним дослідницьким центром "Seetarget", який пов'язують з прихованим піаром політичних сил, зокрема нині забороненої ОПЗЖ.

Водночас у своїх інтерв'ю Спартак заявляв про свою політичну необізнаність, а з кінця 2018 року про нього пишуть як про політичного психолога. Це створює враження, що раніше, співпрацюючи з організацією Seetarget, він займався прихованим політичним піаром, у тому числі партії ОПЗЖ.

Спартак Суббота поки не прокоментував цю ситуацію, але видавництво "Віхола", яке видавало його книгу, повідомило, що спілкувалося з ним і найближчим часом надасть деталі цієї розмови.

Психолог і член Національної психологічної асоціації Артем Осипян, з яким Спартак дружив і вивчав КПТ, розповів, що "зіркового психолога" звати не Спартак, а Олександр.

Це також підтвердив одногрупник Спартака з військового ліцею у Боярці, де той колись навчався. Утім, сам Спартак казав, що це його справжнє ім’я, яке вказане у свідоцтві про народження.

Саме інформація про зміну імені допомогла розслідувачам знайти більше відомостей про освіту Субботи.

"Зміна імені — законне право громадянина України. Однак факт зміни імені є ключовим для доказової бази розслідування, що переводить усю цю брехню на новий рівень — поза межами етики, і скоріше за все закону", — підсумовує психотерапевт Ілля Полудьонний.

Позиція Субботи

Сам Спартак Суббота прокоментував озвучені на його адресу розслідувачами звинувачення у вівторок, 11 квітня, увечері.

"Я чудово знаю щодо історіі, яка потрапила в медійний простір. На жаль чи на щастя у мене немає вільних 5-6 годи,однак почувши деякі фрагменти мені також є що сказати", — написав він.

Так, говорячи про звинувачення у неетичній поведінці, то він радить "підготувати більш аргументовані звинувачення, які будуть визнані судом. В противному випадку це просто наклеп".

Говорячи про освіту, Суббота стверджує, що "без проблем надавав клієнтам підтвердження своєї освіти при потребі".

Коментуючи співпрацю когнітивного моделювання з партією ОПЗЖ та підтасовуванням рейтингів, Суббота написав: "Я не можу відповідати за роботу всієї структури Інституту, але так, я працював там на посаді наукового керівника і так, мене можна справедливо називати політичним психологом".

Щодо "роботи в СБУ" Суббота промовчав, написавши: "Щодо співпраці зі слідчими органами. Так, я проводив лекціі і надавав консультації, є достатньо людей, які це можуть підтвердити".