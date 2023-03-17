Предсказал интернет, хакеров и почти – войну в Украине: отцу "киберпанка" Уильяму Гибсону 75

Ученые продолжают воплощать в жизнь технологии, описанные в романах Гибсона

17 марта 1948 года родился писатель Уильям Гибсон, которого называют лидером литературного течения "киберпанк". В своих книгах фантаст предсказал появление интернета, виртуального пространства, хакерства, антивирусов и многого другого. Как выяснил "Телеграф", предсказания Гибсона продолжают сбываться.

Что сбылось

Слово "киберпространство" (производное от кибернетика и пространство) впервые появилось в рассказе "Сожжение Хром", опубликованном в 1982 году. Через год рассказ был номинирован на престижную премию "Небьюла", но лучшей наградой для автора стал тот факт, что большинство его "киберпанковых" фантазий были не просто реализованы учеными, но превратились в реальность нашей повседневной жизни.

Собственно говоря, все главные находки Гибсона можно найти в двух первых книгах – сборнике рассказов "Сожжение Хром" и (1982) романе "Нейромант" (1984). Хакер, взламывающий защиту чужого компьютера ради похищения данных, действует в рассказе "Джонни-мнемоник" (только у Гибсона такой профессионал называется "компьютерным ковбоем"). В "Нейроманте" Гибсон также описал будущий интернет как глобальную базу данных и сеть для связи.

Образ наемницы Молли из "Нейроманта" стал прообразом Тринити в трилогии "Матрица"

Сам Нейромант, давший название одноименному роману — искусственный интеллект, который сумел обойти тест Тьюринга, призванный определить способность ИИ мыслить. Что, как мы знаем, произошло ровно через тридцать лет после публикации книги. Там же упоминается генная инженерия, система защиты компьютера от взлома и вирусов, сами вирусные программы.

Конечно, Гибсону случалось и ошибаться. В одном из интервью он сам обратил внимание на то, что в "Нейроманте" нет сотовых телефонов – как нет электронной почты, сайтов и интернета в нашем теперешнем понимании.

Даже такая изощренная фантазия, как у классика "каберпанка", не могла представить, насколько мощными станут персональные компьютеры, в наше время "усохшие" до размеров привычного нам смартфона – в будущем романов Уильяма Гибсона пользователи заходили с разных консолей в один большой компьютер с жестким диском. (Хотя при желании здесь можно увидеть параллели с облачными пространствами и гаджетами.)

"Джонни-мнемоник" — самая известная и самая неудачная экранизация произведения Гибсона

Также писатель не предполагал фантастическое развитие носителей информации. Объем жесткого диска в компьютере двадцатилетней давности сегодня без проблем помещается на Micro SD-карте. Напомним, что персонаж "Джонни-мнемоника" перевозил в своем мозгу небывалый объем в 320 Гб. Сегодня в его голове без труда поместилось бы семь копий фильма "Джонни-мнемоник" в формате Blue Ray, и еще останется.

Собственно говоря, все это было неоднократно описано и давно уже стало общим местом. Но самое удивительное то, что предсказания писателя продолжают сбываться.

Предсказал войну в Украине

В том же "Нейроманте" Гибсон описывает нейрочипы — устройства, которые вживляются в человеческий мозг для того, чтобы усилить его возможности. Так, одна из главных героинь романа, наемница Молли, имеет в своем распоряжении целый арсенал имплантов, в том числе чип, позволяющий ей визуально проецировать мысли человека.

До недавнего времени это казалось фантастикой, но в 2021 году был разработан гаджет для людей, лишенных возможности говорить и двигаться. Как и неройчип из романа Гибсона, нейронная AR-гарнитура Cognixion ONE, работающая на основе системы дополненного альтернативного общения, позволяет озвучивать мысли. Сначала устройство анализирует визуальные сигналы, затем ответные нейронные сигналы, интерпретирует их и отправляет обратно в гарнитуру для озвучки. По словам разработчиков, устройство способно адаптироваться к любому мозгу и любой форме головы с помощью алгоритмов машинного обучения.

AR-гарнитура Cognixion ONE поможет тем, что потерял возможность говорить и двигаться

Но самое невероятно, что Гибсон, по сути, предсказал войну в Украине. Действие "Нейроманта" происходит в пост-апокалиптической параллельной реальности после войны между США и СССР. Война закончилась в середине 20-х годов XXI века ядерным ударом по Восточной Европе, после которого СССР наконец-то распался.

Надеюсь, насчет атомного взрыва классик "киберпанка" все же погорячился, но в остальном все сходится. На календаре двадцатые, в самом сердце Восточной Европе Украина ведет войну с россией при активной поддержке США (и стран Запада, отметим в скобках). И эта война непременно закончится распадом россии –по сути дела, Совка 2.0.

К слову, по Гибсону, в Третьей мировой войне кибератаки не менее важны, чем традиционные военные действия. А теперь давайте вспомним кибератаку на украинские госсайты 23 февраля прошлого года, накануне вторжения россии.

Так что юбилей писателя – хороший повод присмотреться к его книгам повнимательнее!