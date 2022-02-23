Укр

Новая кибератака? В Украине не работают ряд официальных сайтов

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Хакеры атаковали сайты правительства Новость обновлена 23 февраля 2022, 16:51
Хакеры атаковали сайты правительства

Кто стоит за атакой пока неизвестно

Часть украинских правительственных порталов могла подвергнуться очередной хакерской атаке — не открываются сайты Службы безопасности Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Министерства иностранных дел. Часть пользователей сообщает о проблемах с сайтом Министерства обороны. Чуть более месяца назад хакеры уже атаковали правительственные порталы заблокировав их работу на часы.

Про попытку взлома личных аккаунтов семьи и банковских карт также сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

К сайту Верховной Рады нет доступа
К сайту Верховной Рады нет доступа

Про возможные кибератаки на правительственные сайты Украины, правда на 22 число, предупреждали в правительственной службе реагирования на компьютерные угрозы CERT-UA. Им удалось найти сообщение об аренде серверов для подготовки кибератак на государственный, банковский сектор и "оборонку". Они предположили, что речь идет про "дефейс" порталов в зоне .ua.

Напомним, "дефейс" — это замена главной или другой важной страницы сайта.

Ранее атакам хакеров в феврале уже подвергался банковский сектор Украины и "Дия".

Теги:
#Хакеры #Кибератака
Хакеры атаковали сайты правительства
Украина
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