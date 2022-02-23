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Нова кібератака? В Україні не працює низка офіційних сайтів

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Хакери атакували сайти уряду Новина оновлена 23 лютого 2022, 16:51
Хакери атакували сайти уряду

Хто стоїть за атакою наразі невідомо

Частина українських урядових порталів могла зазнати чергової хакерської атаки — не відкриваються сайти Служби безпеки України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ. Частина користувачів повідомляє про проблеми із сайтом Міністерства оборони. Трохи більше як місяць тому хакери вже атакували урядові портали, заблокувавши їхню роботу на годинник.

Про спробу зламування особистих акаунтів сім’ї та банківських карток також повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

До сайту Верховної Ради немає доступу
До сайту Верховної Ради немає доступу

Про можливі кібератаки на урядові сайти України, щоправда, на 22 число, попереджали в урядовій службі реагування на комп’ютерні загрози CERT-UA. Їм вдалося знайти повідомлення про оренду серверів для підготовки кібератак на державний, банківський сектор та "оборонку". Вони припустили, що йдеться про "дефейс" порталів у зоні .ua.

Нагадаємо, "дефейс" — це заміна головної чи іншої важливої сторінки сайту.

Раніше атак хакерів у лютому вже зазнавав банківський сектор України та "Дія".

Теги:
#Хакери #Кібератака
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